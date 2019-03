Rebengiuc: În momentul în care vii în România vii în altă lume, una fără şosele, fără spitale, fără şcoli. În mod voit e ţinută jos

Victor Rebengiuc a spus, în emisiunea "În faţa ta", difuzată sâmbătă de Digi 24, că nimeni nu este respectat doar pentru că solicită acest lucru.







"Ce faci tu pentru lumea asta, după ce să te poată aprecia, că eşti român, atâta doar? Trebuie să faci ceva, să se vadă că eşti bine intenţionat, că vrei să trăieşti într-o lume liberă şi adevărată, că vrei să faci tot ce se poate face pentru ca lumea asta să meargă înainte, nu să ne îngropăm", a afirmat el.





El a adăugat că România este rămasă în urmă.





"În momentul în care vii în România vii în altă lume, o lume care e jos de tot, o lume necivilizată, fără şosele, fără spitale, fără şcoli, şcolile sunt o nenorocire, nu mai vorbesc de closetele din fundul curţii, pentru că sunt multe şi e dificil de rezolvat treaba asta. România e rămasă în urmă. Dacă rămânem sub aceeaşi condiţie până la sfârşitul sfârşitului, sfârşitul n-o să fie departe. În mod voit e ţinută jos”, a spus Victor Rebenciuc.





El consideră că PSD a avut voturile unei majorităţi dintr-o minoritate de oameni care s-au prezentat la vot, pentru că nu s-a prezentat o majoritate semnificativă la vot.





"Oamenii care cred în PSD sunt oameni care, în general, aşteaptă binefaceri venite din cer. Uitaţi-vă cum se luptă pentru ca să primească doi mici, acolo unde se fac nu ştiu ce festivităţi şi se dau în mod gratis mici, fasole, şi cum se bat oamenii, se calcă în picioare ca să prindă doi mici. (...) Oamenii ăştia, dacă le spui: vă mărim leafa, pensia, la anu' o să fie şi mai mare... eu mă întreb de unde dai banii ăştia. Îi ai ca să-i dai? Îi iei de undeva? Existau banii ăştia? Munciseră pentru ei, făcuseră, câştigaserăm banii ăştia noi prin munca noastră sau te împrumuţi? Eu personal nu mă împrumut niciodată. Băncile ar muri dacă ar fi toţi ca mine. Dar eu nu mă împrumut pentru că nu pot să trăiesc cu obsesia asta că am de dat nişte bani înapoi, aoleu, ce mă fac, cum fac. Nu pot trăi cu asta. Am avut leasing la o maşină şi a fost o problemă pentru mine", a spus Victor Rebengiuc.





El a mai spus că toţi oamenii ar trebui să se întrebe din ce bani se vor realiza promisiunile.





"Când spui aşa ceva: o să aveţi, o să aveţi, o să vă dăm, o să vă dăm şi nu te întrebi, tu, ăstuia care i se promite, dom'le da' de unde or avea ăştia bani? Ei se împrumută la dobânzi mari, banii ăştia vor trebui daţi înapoi, cine sunt cei care îi vor da înapoi aceşti bani? Noi şi urmaşii nostri. Copilul meu, nepotul meu şi al dvs. O să fie nevoiţi să muncească să plătească nişte datorii pentru o iluzorie bunăstare pe care am avut-o noi şi pe care doar în momentul în care am primit foiţa cu un salariu mărit, că a doua zi a şi venit inflaţia, au venit taxele”, a mai spus el.





De asemenea, el a fost întrebat ce ar spune Ilie Moromete.





"Bolnavilor de avere, păi de unde să vă dau mai mult, dacă atâta e? Vreţi să ies la drumul mare şi să omor? Asta spunea Moromete. Trebuie să fii chibzuit. O gospodărire a unei familii şi a unui stat se face cu chibzuinţă, gândire, ce facem, cum facem mai mulţi bani, producem, investim în economie, economia produce, asigură locuri de muncă, plusvaloarea... Nu te împrumuţi", a afirmat el.

