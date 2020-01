Psihologi ca la Holywood pentru poliţiştii români. Unealtă de presiune asupra subalternilor?

Acesta copiază sistemul american cunoscut publicului larg din filmele de acţiune cu Bruce Willis sau Mel Gibson. Mai exact, dacă proiectul va intra în vigoare, soarta poliţiştilor în câmpul muncii va fi decisă în proporţie covârşitoare de psihologul unităţii în care omul legii îşi desfăşoară activitatea. „Evaluarea psihologică (…) se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic de tipul Apt/Apt condiţionat/Inapt şi, după caz, a unor observaţii şi recomandări. Avizul psihologic de aptitudine condiţionată poate atrage impunerea unor restricţii în exercitarea activităţii profesionale de către persoana deţinătoare”, se arată în iniţiativă.

Aceste restricţii impuse de psiholog vor putea fi ridicate tot de către acesta numai în urma unui alt control în care se va vedea că starea psihologică în care se află respectivul angajat s-a ameliorat. „Eventualele restricţionări privind exercitarea anumitor activităţi, aferente avizului psihologic de tipul <<Apt condiţionat>> (…) pot fi ridicate la recomandarea psihologului de unitate, în urma obţinerii efectelor ameliorative scontate ale măsurilor de asistenţă psihologică”, se mai precizează în document.

Trimis la specialist, fără pistol

Psihologulul criminalist Liviu Chesnoiu susţine că reglementarea este bună pentru că poliţiştii deţin arme şi pot deveni foarte uşor un potenţial pericol pentru ei sau pentru cei din jur.





„Poliţiştii, ar trebui să fie mai des şi mai bine controlaţi din acest punct de vedere. Prea mulţi astfel de oameni care poartă arme au provocat adevărate nenorociri. Este obligatoriu ca procedura să fie schimbată. Poliţiştii lucrează într-o atmosferă stresantă, sunt expuşi riscului şi, uneori, sunt chiar şi agresaţi. Astfel, controlul anual şi sumar care se face acum nu are prea mare relevanţă pentru că starea psihologică a poliţistului, care se poate schimba chiar şi de câteva ori pe an. Aceste şedinţe de consiliere ar trebui să fie mult mai dese. Ideal ar fi ca poliţistul să se întâlnească cu psihologul periodic, iar între cei doi să aibă loc discuţii în timpul cărora specialistul ar putea depista eventuale probleme sau vulnerabilităţi. Apoi, dacă într-un colectiv există suspiciuni că un angajat MAI are probleme, cam ca în filmele americane, acesta trebuie trimis imediat la specialistul psiholog, după ce i se ridică pistolul”, spune Liviu Chesnoiu.

Specialistul susţine că ar fi normal ca după ce psihologul găseşte probleme la un angajat acestuia i se poate ridica dreptul de a purta armă sau de a lucra la dosare penale.

Totuşi, nici acest lucru nu este suficient, susţine Liviu Chesnoiu. „Pentru cazurile mai grave, psihologul ar trebui să lucreze în tandem cu psihiatrul. Chiar şi numai pentru simplul motiv că psihologul nu poate prescrie medicamente. Şi nu de puţine ori este nevoie de tratament pentru rezolvarea totală sau parţială a unor cazuri aşa că buna colaborare dintre psiholog şi psihiatru este esenţială. Şi în acest cazuri trebuie implicată obligatoriu şi familia care trebuie să supravegheze pacientul pentru că este obligatoriu ca medicaţia să fie luată la timp”, precizează Liviu Chesnoiu.

Unealtă de presiune asupra subalternilor

La rândul lui, Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol, susţine că, teoretic, reglementarea este una benefică, de bun simţ, dar că, practic, în teritoriu, lucrurile stau aproape total diferit. „Psihologii din unităţile teritoriale sunt şi ei tot poliţişti şi sunt, deci, în subordinea inspectorilor şefi de judeţ. Ei pot trimite orice subordonat care i se pare ostil la psiholog, iar acesta din urmă nu prea poate încălca dorinţa inspectorului şef. Şi aşa ajungem să avem multe cazuri în care, în urma ordonării unor astfel de controale de specializate şi pe fondul unor rezultate date de psiholog la comandă, să avem poliţiştii stigmatizaţi în colectiv.

Există şi inspectori şefi care folosesc astfel de manevre ca un preambul pentru a cere o retragere de ORNIS sau o amânare de la avansare Cosmin Andreica Lider de sindicat

Mai grav este că există şi inspectori şefi care folosesc astfel de manevre ca un preambul pentru a cere o retragere de ORNIS (certificat care permite consultarea de documente secrete-n.red.) sau o amânare de la avansare. Ba chiar am avut un caz în care, după un astfel de control aranjat, s-a dorit chiar internarea nevoluntară la psihiatrie a unui coleg perfect normal, care a făcut simpla greşeală de a merge la serviciu în vara anului trecut purtând banderola campaniei <<Fără penali în funcţii publice>>. În final s-a ales numai cu o sancţiune”, Cosmin Andreica.

Şefii nu trec testele, dar rămân pe funcţii

Ca o concluzie, sindicalistul spune reglementarea ar avea efectele pozitive scontate numai dacă s-ar mai aduce nişte mici modificări. „Dacă psihologii ar fi independenţi şi nu subordonaţi inspectorului şef am putea avea o garanţie de corectitudine. Am fi siguri că măsura luată împotriva unui coleg este de bună credinţă, corectă, în concordanţă cu starea în care se află acesta. În fine, mai există o problemă de procedură. Avem şefi de servicii din poliţiile judeţene care se prezintă la concursurile de la Bucureşti pentru ocuparea funcţiilor de inspectori şefi. Uneori pierd acest concurs tocmai pentru că nu au trecut <<psihologicul>>. Deci nu prind postul de inspector şef tocmai din acest motiv, dar conform legii, ei pot continua munca de şef al unui serviciu din respectivul inspectorat”, a subliniat liderul sindicatului Europol.