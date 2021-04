Primele imagini şi primele mărturii de la locul prăbuşirii avionului MIG-21 VIDEO

Dinu Dumitru Cotoi, primarul comunei mureşene Batoş, a spus la Digi24 că la momentul prăbuşirii se afla în localitate, împreună cu viceprimarul, şi au auzit „un zgomot mai ciudat pentru un avion”.

„Ne-am uitat pe cer, am văzut avionul şi am văzut că are şi o direcţie mai haotică, cred că avea şi o dâră de foc după el. Totul s-a întâmplat atât de repede, imediat am văzut că se îndreaptă cu botul spre pământ şi am zis «gata, pică!». Era la o înălţime joasă, am văzut că în momentul ăla pilotul s-a catapultat şi imediat am plecat spre direcţia respectivă”, a completat primarul, precizând că în acel moment a sunat şi la 112.

Dinu Dumitru Cotoi a redat dialogul eu pilotul avionului prăbuşit: „L-am întrebat dacă poate să se ridice, a zis că poate, dar să-l ajutăm, şi dacă mai are un alt pilot şi a zis că-i singur. Atunci ne-am liniştit că dacă nu reuşea să se catapulteze nu mai avea şanse. Ne-a spus unde să sunăm, la unitatea lui, la Cluj, şi (...) foarte repede au venit echipaje de pompieri, poliţie, salvare, elicopterul SMURD, între timp au venit colegii de la baza lui aeriană”.

Edilul a spus că au loc periodic zboruri ale piloţilor de la Câmpia Turzii, fiind „o zonă unde au posibilitatea să se instruiască”.

Un MIG-21 Lancer s-a prăbuşit în judeţul Mureş

Un MIG-21 LanceR al Forţelor Aeriene Române s-a prăbuşit în judeţul Mureş. Din primele informaţii, pilotul s-ar fi catapultat înainte ca aeronava să se zdrobească de sol.

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a comunicat că la manşa avionului se afla locotenent-comandorul Andrei Criste şi că starea lui este stabilă. Ofiţerul este, în prezent, internat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, unde a fost evaluat de o echipă medicală, care a constatat că viaţa sa nu este în pericol şi a autorizat transferul pacientului, la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central din Bucureşti, pentru tratament de specialitate şi recuperare. Transferul va fi realizat în cursul acestei seri, cu o aeronavă C-130 Hercules a Forţelor Aeriene Române. „Locotenent-comandorul Andrei Criste este pilot militar din anul 2008 şi are o experienţă de 600 ore de zbor pe aeronave supersonice, fiind certificat ca pilot operaţional pe aeronave MiG-21 LanceR”, a comunicat MApN.

Aparatul a decolat de la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii şi, conform MApN, s-a prăbuşit în apropierea localităţii Dedrad, judeţul Mureş, într-o zonă nelocuită.