Preţul Daciei Spring a crescut, iar acum este mai mare în România decât în Franţa

Dacia a scumpit din nou modelul electric produs în China, Dacia Spring, al cărui preţ a ajuns la 20.900 de euro, de la 20.300 de euro cât era cotat de la 1 aprilie. Astfel, în doar o lună, preţul a crescut cu 600 de euro.

Până la scumpirea de luna trecută, preţul maşinii era de 19.600 de euro înainte de subvenţiile acordate de stat prin Rabla şi Rabla Plus, scrie economedia.ro. Drept urmare, dacă în toamna trecută, preţul cu tot cu subvenţie Rabla Plus şi cu o maşină casată prin Rabla Clasic se reducea la mai puţin de 9.000 de euro, astăzi preţul unui automobil Spring este de 10.450 de euro, fără alte costuri de achiziţie şi înmatriculare, diferenţa de 1.450 de euro fiind plătită de cumpărător din propriul buzunar.

Cu preţuri crescute în România, Dacia vinde Spring cu numai 19.290 de euro în Franţa, dar cu 20.940 de euro în Germania. În Spania, modelul electric este comercializat la un preţ de 19.805 euro, iar în Portugalia, preţul de plecare este de numai 18.800 de euro. Apoi, în Olanda, Dacia Spring are preţuri care pleacă de la 20.450 de euro, iar dealerii din Belgia afişează cote de la 19.890 de euro. Astfel, se poate observa că în România Spring are preţul cel mai mare din Europa, dacă excludem piaţa din Germania, unde modelul electric de la Dacia este mai scump cu 40 de euro.

Dacia Spring s-a vândut în peste 27.000 de exemplare în Europa anul trecut, fiind pe locul 14 între maşinile electrice la vânzare în Europa. Numărul autoturismelor electrice Dacia Spring vândute în România a ajung la 5.000. La nivel european, la sfârşitul lunii martie, se aflau deja în circulaţie aproape 40.000 de vehicule Dacia Spring. Dintre acestea, cele mai multe au fost înmatriculate în Franţa (peste 18.000 de unităţi), Italia (6.700) şi Germania (5.100).

Dotările şi preţul iniţial

Cu cataloagele de precomenzi deschise în primăvara lui 2021, modelul 100% electric Dacia Spring a trecut deja prin mai multe modificări ale preţului. Într-o primă fază, pe 20 martie 2021, Dacia a anunţat deschiderea precomenzilor pentru România, iar preţul menţionat atunci era de 18.100 de euro (TVA inclus). Acest cost se referea la singura variantă disponibilă, Confort Plus, care includea o serie de echipamente de siguranţă, precum limitator de viteză, ABS, ESP, repartitor electronic al forţei de frânare, şase airbaguri, buton SOS, aprindere automată a farurilor şi frânare automată de urgenţă. Totodată, maşina includea sistem de navigaţie şi multimedia cu ecran tactil de 7 inchi, cablu de încărcare şi asistenţă video la parcarea cu spatele. Pe lângă dotările de serie, maşina putea fi comandată, opţional, şi cu adaptor încărcare rapidă.

Varianta mai ieftină nu a fost adusă în România

Tot în martie 2021, cei de la Dacia menţionau că în timp vor fi deschise precomenzile pentru versiunea de echipare Comfort, disponibilă la preţul de 16.800 de euro. Surpinzător sau nu, această variantă nu a mai ajuns niciodată în România.

Totuşi, în ciuda creşterilor succesive de preţ, trebuie spus că Dacia Spring rămâne cel mai puţin costisitor model 100% electric de pe piaţa din România chiar dacă se apropie tot mai mult, la nivelul preţului, de rivalul Volkswagen e-Up!. Acesta din urmă are un preţ de catalog de 26.341 de euro după ce a suferit, la rândul său, mai multe scumpiri succesive. Un alt model 100% electric care poate fi achiziţionat cu un preţ sub 30.000 de euro este cochetul Fiat 500e, care are un preţ de bază de 27.223 de euro.