Leo de la Strehaia, condamnat la doi ani şi jumătate de închisoare pentru evaziune fiscală

“Condamnă pe inculpatul MIHAI ION-STELICĂ la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, cu executare în regim de detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, prevăzută de art.32 alin.1 din Codul penal rap. la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 (în reglementarea ulterioară modificării aduse prin Legea nr.55/2021) cu aplic. art.5 din Codul penal. Menţine pedepsele complementare şi accesorii aplicate inculpatului prin sentinţa penală apelată”, potrivit decizia instanţei.



„Constată că, prin încheierea din data de 10 septembrie 2021, s-a dispus schimbarea încadrării juridice, cu privire la inculpata MIHAI MARIA, în sensul reţinerii formei de participaţie a complicităţii (în locul celei a autoratului). În temeiul art.396 alin.2 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpata MIHAI MARIA la pedeapsa de 2 ani închisoare, cu executare în regim de detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, prevăzută de art.48 alin.1 în ref. la art.32 alin.1 din Codul penal rap. la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 (în reglementarea ulterioară modificării aduse prin Legea nr.55/2021) cu aplic. art.5 din Codul penal. Menţine pedepsele complementare şi accesorii aplicate inculpatei prin sentinţa penală apelată. III. În temeiul art.396 alin.2 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul MIHAI IOAN la pedeapsa de 2 ani închisoare, cu executare în regim de detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, prevăzută de art.48 alin.1 în ref. la art.32 alin.1 din Codul penal rap. la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 (în reglementarea ulterioară modificării aduse prin Legea nr.55/2021) cu aplic. art.5 din Codul penal. Menţine pedepsele complementare şi accesorii aplicate inculpatului prin sentinţa penală apelată. Constată că inculpatul este deţinut în executarea unei pedepse aplicate în altă cauză. IV. În temeiul art.396 alin.2 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul GHEORGHE GHEORGHE la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, cu executare în regim de detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, prevăzută de art.48 alin.1 în ref. la art.32 alin.1 din Codul penal rap. la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 (în reglementarea ulterioară modificării aduse prin Legea nr.55/2021) cu aplic. art.5 din Codul penal. Menţine pedepsele complementare şi accesorii aplicate inculpatului prin sentinţa penală apelată. V. În temeiul art.396 alin.2 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul DUMITRA IONUŢ la pedeapsa de 2 ani închisoare, cu executare în regim de detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, prevăzută de art.48 alin.1 în ref. la art.32 alin.1 din Codul penal rap. la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 (în reglementarea ulterioară modificării aduse prin Legea nr.55/2021) cu aplic. art.5 din Codul penal. Menţine pedepsele complementare şi accesorii aplicate inculpatului prin sentinţa penală apelată. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate”, se mai arată în decizia CAB. Tot în acelaşi dosar au fost condamnaţi şi:

Reaminitim că judecătorii Curţii de Apel Bucureşti Carmen Veronica Găină şi Ovidiu Richiţeanu-Năstase, care s-au ocupat de dosarul de evaziune fiscală în care apare şi numele lui Ion Stelică Mihai zis Leo de la Strehaia, se grăbeau să dea un verdict definitiv până pe 2 octombrie 2021, dată la care faptele se prescriau. Judecătorii au dat termene chiar şi zilnice după ce avocaţii au intrat în izolare, susţinând că au COVID.

Pe 27 iulie acest an, Ion Stelică Mihai, mama lui, Maria Mihai zisă Patroana, fratele vitreg, Ioan Mihai zis Mex, şi vărul, Gheorghe Gheorghe, au fost condamnaţi la câte 3 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală, mai exact tentativă la la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor şi complicitate la această tentativă.





În septembrie acest an, Leo de la Strehaia a fost condamnat la un an şi jumătate de închisoare pentru înşelăciune într-un alt dosar penal, iar fiul lui, la un an şi 2 luni de închisoare cu suspendare, însă decizia nu e definitivă.