Intervenţia salvatoare a poliţiştilor de la Rutieră la aterizarea elicopterului militar în Capitală: „Am reuşit să intervenim la timp, cât să evităm o catastrofă” VIDEO

„Astăzi, în jurul orei 10:00, mă aflam în timpul programului când deodată am auzit o zdruncinătură, un zgomot puternic, în faţa noastră era un elicopter, care se chinuia oarecum să aterizeze, moment în care eu împreună cu colegii mei am reuşit să intervenim la timp, cât să evităm o catastrofă, fapt pentru care mă bucur că am fost oamenii potriviţi la locul potrivit”,a declarat agentul de poliţie Ioan Adrian.

Întrebat de jurnalişti cum au intervenit, poliţistul a declarat:

„Am observat că are o problemă şi ne-am dat seama că trebuie să intervenim.(...) Am oprit toate maşinile din intersecţia respectivă, ne-am mobilizat şi am strâns şi alţi colegi, - de aşa natură încât să poată să aterizeze. (...) Am asigurat în jurul elicopterului zona ca să nu intre nici o maşină în contact cu elicopterul”, a afirmat agentul de poliţie Iion Adrian.

„Având în vedere că elicopterul era undeva la 20 m deasupra noastră, ne-a luat prin surprindere, a fost o chestie spontană şi cred că toate maşinile au simţit şi ceilalţi conducători că au început să se mişte maşinile. Oarecum am avut şi noroc pentru că a fost sincronizarea perfectă, celelalte maşini erau oprite la semafor şi încă nu era pe viraj anumite maşini care să intre în contact cu elicopterul. Mă bucur că am putut interveni”, a conchis acesta.

Peste zece echipaje de poliţie s-au deplasat în zona incidentului, traficul pe mai multe artere fiind complet blocat.

Conform oficialilor Poliţiei Rutiere, trei maşini au fost avariate de cei doi stâlpi de iluminat doborâţi la aterizarea elicopterului.

Poliţiştii au fost felicitaţi pentru intervenţia lor de reprezentanţii Poliţiei Române şi ai Ministerul Afacerilor Interne.