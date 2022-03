Gestul unui ucrainean către un român a impresionat o lume întreagă: „You help Ucraina, I help you“

O întâmplare ce i-a avut ca protagonişti pe un român şi un ucrainean a avut loc zilele trecute într-o parcare din Germania. Având probleme la camionul pe care îl conducea, românul a oprit într-o parcare pentru a cere ajutorul unui service.

„Astăzi am fost nevoit să opresc de urgenţă într-o parcare din Germania, mai exact pe autostrada A7, între Ulm şi Memmingen. S-a spart un furtun şi am pierdut toată apa din radiator”, îşi începe povestea românul.

La scurt timp a fost abordat de un alt şofer de camion, de origine ucraineană, care l-a întrebat dacă este român. Când a primit confirmarea, bărbatul a plecat, dar s-a întors în scurt timp cu mâncare şi cu lacrimi în ochi.

”După ce am rabatat cabina, am observat care e problema şi am chemat un service mobil. Între timp şi-a făcut apariţia un bărbat la vreo 50 de ani şi mă întreabă dacă sunt român. Eu îi răspund în engleză că da, el mă întreabă dacă vorbesc ucraineană sau rusă. Eu îi răspund că nu, pe un ton mai iritat deja, că mă întrerupea din muncă”, spune românul.

”Am reuşit să spălăm imaginea României”

Deşi iniţial conaţionalul nostru a vrut să refuze mâncarea, emoţia cu care ucraineanul a dorit să o împartă a fost atât de puternică, încât l-a convins să accepte.

”Se ia omul şi pleacă şi vine înapoi cu un borcan de mâncare şi câteva bucăţi de pâine. Cu lacrimi în ochi îmi spune: <<You help Ucraina, I help you>>. După care pleacă înapoi la camion. Am încercat să îi spun că nu am nevoie de mâncare, dar de fiecare dată mi-a răspuns, cu mâna pe inimă: <<Please take it, please take it>>”, povesteşte cu emoţie conaţionalul nostru.

”Dacă am reuşit să facem ceva în ultimele săptămâni, am reuşit să spălăm imaginea României. Toţi străinii cu care am vorbit au avut doar cuvinte de laudă la adresa noastră”, mai spune românul.

