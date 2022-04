Gardul vilei lui Traian Băsescu a fost vandalizat. Marian Căpăţână, condamnat în dosarul lui Mircea Băsescu, a scris mesajul „Petrov, achită-ţi datoriile”

Gardul vilei de protocol a fostului preşedinte Traian Băsescu a fost vandalizat vineri, după ce un bărbat a scris cu vopsea roşie „Petrov achită-ţi datoriile”!.

Persoana care a vandalizat gardul este Marian Căpăţână, care a declarat că a recurs la acest gest pentru că a fost la închisoare din cauza Traian Băsescu şi a fratelui său, Mircea Băsescu. „Acest individ Petrov trebuie să îşi plătescă datoriile”, a declarat Căpâţănă jurnaliştilor, potrivit Antena 3.

„Eu sunt aşa-zisul intermediar între Bercea Mondial şi Micea Băsescu. (...) Eu am făcut doi ani de puşcărie din cauza acestor escroci. Eu am numărat banii. Cei 600 de mii de euro pe care i-a adus Bercea Mondial lui Mircea Băsescu pentru Traian Băsescu au fost ca Bercea Mondial să fie scăpat de justiţia 'independentă'. Eu i-am numărat cu Mircea Băsescu, după care, împreună cu Mircea Băsescu am plecat să depunem banii. A depus în contul lui 200 de mii de euro, iar 100 de mii de euro mi-a zis în maşină să îi iau eu”, a spus Marian Căpăţână.