Fostul şef IPJ Olt, audiat de procurorii de la Secţia Specială

Fostul adjunct din IPJ Olt Nicolae Alexe s-a prezentat, miercuri, la Secţia de anchetare a magistraţilor, pentru a fi audiat în dosarul pentru abuz în serviciu, deschis de procurorii structurii în cazul crimelor din Caracal, informeză digi24.ro.

Nicolae Alexe este cel care a apelat la interlopul Remus Rădoi, în noaptea în care era căutată Alexandra Măceşanu, pentru a-i cere detalii despre o anumită maşină.

Remus Rădoi consideră co Poliţia nu a greşit în momentul în care i-a cerut ajutorul deoarece aceasta trebuie să solicite sprijin din mai multe părţi.

Procurorii Secţiei pentru anchetarea magistraţilor au început urmărirea penală in rem, faptele cercetate fiind abuz în serviciu în cazul de la Caracal, privind modul cum oamenii legii au instrumentat dosarul.

Anchetatorii au făcut audieri şi au ridicat documente de la poliţie, parchet şi instanţă.

Nicolae Alexe, i-a cerut ajutorul unui temut interlop din Caracal, Remus Rădoi, zis „Codiţă“. Acesta însă i-a trimis pe poliţişti pe două piste greşite. Alexe s-a apărat susţinând că a apelat la toate mijloacele posibile pentru a o găsi pe fată.

În aprilie 2019, DIICOT Olt a descins la Caracal şi a ridicat zece membri ai clanului Oacă, inclusiv pe liderul Nicuşor Oacă. Totul cu ajutorul lui Rădoi, care ulterior l-a certat pe comisarul Alexe pentru maniera în care el şi echipa lui şi-au făcut treaba. Discuţia dintre cei doi arată raportul strâmb dintre oamenii legii şi interlopi, aceştia din urmă permiţându-şi chiar să-i certe pe poliţişti. Rădoi, acum proprietar al mai multor firme de pază care au contracte cu instituţii ale statului, a fost condamnat în 2011 la 1 an şi 6 luni cu suspendare pentru că a bătut doi oameni.



Redăm o parte din discuţia dintre Rădoi şi Alexe, făcută publică chiar de Rădoi pentru Libertatea:



Rădoi: Un comportament ciudat al dvs., pe care nu l-am înţeles.

Alexe: Ţi se pare. Sunt doar agitat să îmi iasă treaba. Nu înţeleg ce vrei să spui cu „comportament ciudat“!

Rădoi: N-a ieşit deloc, aşa proastă organizare rar am văzut.

Alexe: Sună-mă să lămurim că audiez. Nu eu sunt şeful operaţiunii. Aşa că nu ai ce să-mi reproşezi mie.

Rădoi: Ba da.

Alexe: Eu am făcut tot ce am putut ca să iasă cât mai bine. Acţiunea a fost organizată şi executată conform procedurilor penale.

Rădoi: Ca de începători fricoşi...

Alexe: părerea ta… Mă rog, audiez pe cineva. Când eşti dispus să comunicăm, mă suni. Eu îţi mulţumesc oricum pentru cât m-ai ajutat. Fără tine nu ajungeam în acest stadiu cu acest dosar. Dacă nu vrei să mă ajuţi în continuare, este alegerea ta. Nu te pot oblige.

Rădoi: nu am vrut niciodată nimic decât să ajut comunitatea. Eu atâta aroganţă, prostie, dezorganizare ca azi n-am văzut niciodată. Om discuta vreodată.

Alexe: mă jigneşti

Rădoi: Ştiu, e o părere, cu mare durere în suflet o zic.

