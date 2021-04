Fabrica IVECO Defence care va produce camioane pentru Armata Română, inaugurată la Petreşti-Dâmboviţa. Câte locuri de muncă va crea uzina VIDEO

"Această iniţiativă reprezintă o confirmare a angajamentului companiei noastre, IVECO Defence Vehicles, cu privire la realizarea unor capacităţi naţionale de producţie, aferente vehiculelor care fac obiectul contractului deja în derulare cu Ministerul Apărării Naţionale", a declarat Bogdan Iuliade, director în cadrul IVECO, citat de agerpres.ro

Unitatea va vea nevoie, în primă fază, de 200 de locuri de muncă directe. La acest moment, sunt disponibile locuri de muncă pentru mecanici si electricieni auto, urmând ca în partea a doua a anului fabrica să îşi mărească producţia şi, implicit, să angajeze mai multe persoane. Fabrica mai are nevoie de zece locuri de muncă necalificată. Este vorba de lucrători în spălătorie auto şi tinichigerie.

Fabrica are o capacitate de 440 de vehicule pe an, are cinci linii de producţie şi o suprafaţă de 9.000 de metri pătraţi. Investiţia de la Petreşti este de 50 de milioane de euro şi este realizată în cadrul offsetului aferent contractului de înzestrare a Armatei Române cu vehicule produse de IVECO Defence.

Armata Română a semnat un prim contract cu producătorul de camioane, în valoare de peste 216 milioane de euro (fără TVA). Acesta prevede o tranşă de 942 de camioane militare, iar, începând de la camionul cu numărul 301, toate vor fi produse în ţară. Ce cumpără MApN Contractul dintre Iveco Defence Vehicles şi MApN prevede patru tipologii de vehicule militare din gama Iveco High Mobility - 4x4, 6x6, 8x8 şi 8x8 Prime Mover, care, la rândul lor, vor fi împărţite în 16 variante diferite, cu o treime având cabină blindată.