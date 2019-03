Acuzaţiile oficiale ce i se aduc lui Kovesi în al doilea dosar: a coordonat presupusele abuzuri de la DNA Ploieşti

„Procurorii din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un fost procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat în modalitatea coordonării, prev. de art. 367 alin. 1 si 3 Cod penal şi complicitate la represiune nedreaptă sub forma participaţiei improprii, prev. de art. 52 alin. 3 Cod penal, în ref. la art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 283 alin. 1 Cod penal (cinci infracţiuni — 5 persoane vătămate)”, au transmis vineri procurorii SIIJ.

Aceştia au transmis că la data de 7 martie 2019 a fost adusă la cunoştinţa suspectului efectuarea în continuare a urmăririi penale.

Este vorba de cel de-al doilea dosar deschis Laurei Codruta Kovesi, caz in care a fost audiata ieri. Fosta sefa a DNA a negat vehement aceste acuzatii si a declarat ca este vorba de o hartuire, in contextul in care candideaza la sefia Parchetului European.



Acuzaţiile ce i se aduc fostei şefe DNA au legătură cu dosarul foştilor procurori DNA, Lucian Onea şi Mircea Negulescu.

„Faptele cercetate constau în aceea că, pe durata exercitării mandatului de procuror şef la Direcţia Naţională Anticorupţie, în perioada 2015-2016, ar fi coordonat, prin activitatea efectiv desfăşurată, prin ordine si dispoziţii date, grupul infracţional iniţiat de doi procurori şi un ofiţer de poliţie judiciară, la care au aderat alţi trei procurori şi un alt ofiţer de poliţie judiciară, iar aceştia ar fi acţionat, în mod coordonat, în scopul comiterii infracţiunilor de cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, influenţarea declaraţiilor, inducerea în eroare a organelor judiciare, fals intelectual şi uz de fals.

Ordinele şi dispoziţiile avute în vedere constau într-o circulară prin care a admis posibilitatea audierii pe parcursul urmăririi penale a aceleiaşi persoane, atât în calitate de martor cu identitate protejată, cât si în aceea de martor cu identitate reală, precum si într-un ordin, privind adoptarea unor practici unitare în administrarea probelor audio/video la nivelul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, ordin prin care ar fi fost încălcate dispoziţiile art. 143 alin. 2 si 4 Cod procedură penală, întrucât s-a dispus transmiterea către instanţele de judecată numai a suporturilor care conţin convorbirile relevante în cauză”, se arată în comunicatul SIIJ.

Potrivit procurorilor secţiei speciale, Kovesi, prin poziţia ei de la acea dată, l-ar fi determinat pe un procuror şef secţie să confime „un rechizitoriu nelegal şi temeinic”.

„Totodată, prin conduita sa de procuror ierarhic, prin dispoziţiile pe care le-a luat cu privire la un act de sesizare al instanţei prin ignorarea referatelor procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie — Structura Centrală, l-ar fi determinat pe un procuror şef secţie să confirme, fără vinovăţie, un rechizitoriu nelegal şi netemeinic şi să dispună, astfel, trimiterea în judecată a cinci persoane, despre care un număr de patru procurori au precizat în scris că nu se impune trimiterea în judecată”, se mai arată în comunicatul oficial al SIIJ.

Kovesi a respins acuzaţiile şi a acuzat încălcarea drepturilor

Fostul procuror-şef DNA Laura Codruţa Kovesi a declarat joi, la ieşirea de la Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie, că în timp ce studia dosarul în care urmărită penal, i-a fost adus la cunoştinţă faptul că este învinuită într-un nou dosar pentru constituirea de grup infracţional organizat.

„Astăzi am fost în imposibilitatea de a da o declaraţie, pentru că nu am avut acces la acuzaţii. În timp ce se derula această activitate, am fost anunţată că trebuie să rămân în birou. Am făcut şi alte cereri, toate au fost respinse, de aceea a durat aşa de mult. Am întrebat dacă pot să plec? Au intrat 9 sau 10 avocaţi în birou şi mi-au spus că sunt învinuită în alt dosar, moment în care am spus că nu am fost citată legal decât într-un alt dosar, nu am avut posibilitatea să îmi angajez un avocat, avocatul care a fost prezent cu mine astăzi a fost angajat pentru alt dosar. Nu ştiu care e urgenţa de nu pot să fiu chemată în altă zi. A spus că nu o interesează, pentru că ea poate să mă citeze când doreşte. Mi-a adus la cunoştinţă o învinuire pe care nu pot să v-o descriu în acest moment, pentru că mi-a fost citită o singură dată - că aş fi coordonat un grup organizat în DNA cu procurori care au făcut nişte trimiteri în judecată. Din nou dreptul la apărare şi procesul-verbal au fost întocmite că încălcarea tuturor drepturilor. Nu ştiu dacă este o acuzaţie oficială, pentru că mi-a fost înmânat un proces-verbal care nu este semnat de procuror”, a declarat Kovesi.