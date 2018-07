90 de firme şi persoane, între care şi fostul şef CNAS, Marian Burcea, trimise în judecată în dosarul decontărilor fictive

Concret, 59 de persoane, dintre care unele care au făcut parte din conducerea CNAS şi a Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti (CASMB), au fost trimise vineri în judecată de DNA, alături de 31 de firme de îngrijiri medicale.

Astfel, a fost trimis sub arest preventiv un inculpat, altul sub arest la domiciliu, 30 de inculpaţi sub control judiciar, iar 27 sunt cercetaţi în stare de libertate.