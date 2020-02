Universitatea Bucureşti anunţă o conferinţă despre etnicitate, ţinută de un profesor român la Oxford

Conferinţa „Despre ştiinţă şi etnicitate” va avea loc marţi, 18 februarie şi este adresată publicului larg şi pasionaţilor de ştiinţe. Profesorul Marius Turda va vorbi despre raportul dintre antropologie şi medicină şi despre felul în care acesta a influenţat discuţia despre etnicitate în România în perioada dintre 1900 şi 1950.

Evenimentul se va ţine în Sala Media a Teatrului Naţional Bucureşti,începând cu ora 18:00.

„Relaţia dintre ştiinţă şi etnicitate este una controversată. Este suficient să amintim că în secolul al XX-lea această relaţie a stat la baza unor programe de inginerie rasială care au dus la marginalizarea, segregarea şi anihilarea unor populaţii întregi. Prezentarea profesorului Marius Turda va discuta în special raportul dintre cele două ştiinţe, medicina şi antropologia, dar şi felul în care a evoluat discuţia despre etnicitate în România în prima jumătate a secolului XX. Profesorul Turda ne propune o interpretare interdisciplinară, teoretic nouă şi transnaţională, care să plaseze cazul românesc – prin aceasta înţelegându-se evoluţia domeniului între 1900 şi 1950 – în contextul său explicativ: istoria ideilor, a paradigmelor ştiinţifice, dar şi a instituţiilor de cercetare şi reţelelor profesionale, cu accent pe istoria eugenismului, rasismului, biomedicinii şi biopoliticii”, se arată în comunicatul de presă remis Adevărul.

Cine este Marius Turda

Marius Turda este profesor la Oxford Brookes University şi Director al Centrului de Studii Umaniste şi Medicale al aceleiaşi universităţi. Membru în numeroase asociaţii profesionale, între care Royal Historical Society şi Galton Institute. Director fondator al Institutului Cantemir de la Universitatea Oxford (2012-2013).

Totodată, Turda este editorul colecţiei CEU Press Studies in the History of Medicine de la CEU Press (Budapesta-New York). Printre cărţile lui recente se numără Theology and Modernity (2019); Religion, Evolution and Heredity (2018), Historicizing Race (2018, ed. română 2019); The History of Eugenics in East-Central Europe, 1900-1945: Sources and Commentaries (2015; 2017); Latin Eugenics in Comparative Perspective (2014; 2016); Eugenics and Nation in Early 20th Century Hungary (2014); Modernism and Eugenics (2010, ed. română 2014).

Nu în ultimul rând, profesorul este şi curatorul a doua expoziţii (2018-2020) despre antropologie, biopolitică şi eugenism în România, între 1900 şi 1944 şi a fost unul dintre specialiştii care au contribuit la recentul documentar BBC intitulat Eugenics: Science's Greatest Scandal (2019).