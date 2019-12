STB a garantat plata datoriilor la ANAF cu sediul şi autobuzele noi

Mai exact, STB a garanta cu sediul instituţiei şi cu parcul de autobuze eşalonarea datoriei de 231 de milioane de lei. Informaţia a fost confirmată, într-o intervenţie telefonică la Digi24, de către directorul STB, Mihai Creci.

„Suntem societate comercială de un an de zile, avem relaţii contractuale care se desfăşoară pe baze economice şi, într-adevăr, am acumulat nişte datorii la ANAF, este o procedură fiscală foarte clară pentru a eşalona aceste datorii se cere o garanţie, ca la orice bancă comercială sunt nişte garanţii. Am avut bunuri care au fost evaluate de către un expert evaluator agreat de ambele părţi, şi cu ele am garantat pentru cinci de acum încolo o eşalonare la plata TVA-ului, la ANAF”, a declarat directorul STB,

Mihai Creci a mai afirmat şi că o mare parte din datorii sunt un rezultat al noilor achiziţii pentru parcul auto, acesta mărindu-se cu 80% faţă de anul trecut şi aducând cheltuieli suplimentare.

„Şi cheltuielile au mai crescut şi datorită faptului că de un an de zile intrăm foarte mult pe regiunea Ilfov. Dacă până acum nu operam decât în Bucureşti şi cu mici excepţii la unele comune sau oraşe din jurul Bucureştiului, din septembrie anul trecut, STB-ul merge 144 de maşini în majoritatea comunelor şi oraşelor de pe lângă Bucureşti. Astfel că au crescut şi cheltuielile de exploatare, noi ne-am transformat în societate comerciale şi, deci, funcţionăm pe principii strict economice de anul trecut. Este normal să întâmpinăm anumite dificultăţi în relaţiile acestea comerciale, dar nimic ieşit din comun”, a explicat Mihai Cerci.