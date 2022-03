Misionar român din Rusia, despre „cea mai redutabilă armă” a Ucrainei: „Să le arate ocupanţilor ce vor oamenii de fapt”

Stabilit de 15 ani în Siberia, ca misionar creştin, împreună cu soţia şi copiii, Marius Giua a vorbit pe pagina sa de Facebook despre războiul din Ucraina. „Am tăcut mult despre toată nebunia ce se întâmplă în Ucraina şi în jurul ei. M-am rugat şi am plâns. Am plâns şi m-am rugat. Uneori doar cu suspine negrăite. Continui să o fac şi acum. De multe ori, o durere imensă aproape mă lasă fără aer”, spune Marius.

Misionarul a vorbit despre durerea pe care o are văzând victimele războiului, casele şi blocurile distruse. „Da, e o durere - îmi daţi voie să mă doară şi asta?! - şi să vezi toate tancurile şi blindatele alea ruseşti arse - în ele au fost oameni, totuşi, care au murit cel mai probabil acolo. Poate cu unii am povestit pe-aici prin Ulan-Ude cândva. E o durere să vezi trupurile sfârtecate. E o durere moartea, care rânjeşte sfidător la fiecare colţ. E o durere să-i vezi pe unii dintre oamenii cărora le slujeşti de 15 ani şi pe care încerci să-i iubeşti cu dragostea lui Hristos, mânaţi de duhul urii, de duhul războiului”, mai scrie misionarul român.

„Alăptaţi la sânul mamei cu propagandă”

Marius Giura mai spune că văzând invazia rusă din Ucraina „durerea şi tristeţea te doboară, sufletul ţi-e vraişte, dar te străduieşti să nu îi judeci - au fost alăptaţi de la sânul mamei cu propagandă”.

„Majoritatea cred, de exemplu, că al doilea război mondial pentru URSS a început în 1941, când au fost atacaţi de Germania nazistă. Habar n-au de Pactul Ribentrop-Molotov şi de împărţirea Europei între cele două ciumi ale secolului trecut, nazismul/fascismul şi comunismul. Ne consideră pe cei din estul Europei eliberaţi de ei, nu ocupaţi de tancurile comuniste. Şi nu înţeleg nicicum de ce aproape nimeni prin estul ăsta nu le este recunoscător.

De vreo 15-20 de ani propaganda doar a crescut în intensitate, ultimii 10 a atins apogeul. Cenzura e maximă, punctele de vedere alternative au fost reduse la tăcere, nu de puţine ori prin moarte - un glonte-n ceafă, un pahar cu otravă, o căzătură ”întâmplătoare” de la etajul x, etc. Oamenii nu au alte surse de informare, majoritatea covârşitoare ştiu doar limba rusă, iar propaganda toarnă peste ei valuri de minciuni şi ură zi după zi, an după an pe toate canalele posibile”, explică românul situaţia din Rusia.

Marius Giura mai spune că de când Rusia a invadat Ucraina, ruşii sunt şi mai izolaţi informational, imaginile şi videorile fiind blocate pe toate site-urile, pe toate platformele, cu excepţia Telegram, pe care nu-l pot bloca, că n-au acces la codul sursă.

Cea mai puternică armă a Ucrainei

„Durere. Rugăciune şi plâns. Plâns şi rugăciune. Şi-n toată durerea asta, de vreo câteva zile în inima mea a început să izvorască o fărâmă de speranţă. Probabil asta e soluţia, mi-am zis. (…) Ce-ar fi să le iasă civilii în cale, cu miile, zecile de mii?, m-am întrebat. Chiar şi în oraşele deja cucerite, n-ar strica să facă manifestaţii cu mii şi zeci de mii de oameni, să le arate ocupanţilor ce vor oamenii de fapt. Eu cred că e cea mai redutabilă armă pe care o (mai) are Ucraina”, spune misionarul român din Siberia.

Cum rezistă familia Giura în Siberia

Marius Giura a vorbit şi despre situaţia lui şi a familiei. „E greu, tare greu - emoţional, sufleteşte. Sunt atacuri şi la nivel duhovnicesc. Aşa că orice fel de rugăciuni şi cereri pentru noi sunt binevenite. Dar deocamdată nu vedem nici un pericol imediat, aşa că am decis să rămânem până pe la sfârşit de mai, când copiii ar trebui să gate anul acesta şcolar”, mai arată Marius Giura.

Misionarul român mai spune că nu ştie încă modalitatea în care vom ajunge în ţară. „Credem că vom găsi o cale. Poate zburând din Mongolia, dacă-şi deschide graniţa cu Rusia închisă de 2 ani din cauza Covidului. Poate prin Kazahstan sau Kîrghizstan. Poate...Banii ce îi avem aici acum sperăm să ne ajungă până la sfârşit de mai, în cazul în care se închid toate posibilităţile de transfer de bani spre Rusia”, a mai explicat Marius Giura.

Iar pentru cei care încă văd în Putin un „apărător al valorilor creştine”, Marius tine să precizeze că „Putin nu e apărătorul creştinismului, nici al valorilor creştine”. „Creştinii evanghelici sunt persecutaţi în Rusia începând cu 2016. Arestaţi, amendaţi, uneori închişi. Aşa că n-ar strica să vă cumpăraţi ceva alifie pentru ochii minţii şi-ai inimii cei care încă, în orbire, continuaţi să credeţi astfel de mantre”, şi-a încheiat românul postarea.

