Şobolani la raftul de patiserie al unui supermarket din Sectorul 1

Supermarketul „s-a adaptat la situaţia pieţei şi a adus şobolani la ofertă: iei un covrig, primeşti doi şobolani. Poftă bună!", scrie persoana care a publicat imaginea.

PNL-istul Andrei Moraru vorbeşte de şobolanii din magazin şi face trimitere la Romprest şi la guvernarea proastă a USR din Sectorul 1.

„Sobolani in magazine. In sectorul 1. In CAPITALA CAPITALEI!!!!



Romprest NU este un operator pe care sa il doresti. Însa nu asa se solutioneaza conflictul cu ei.



Cu toate astea PANA UNDE acceptam sa ne duca in mizerie si boli USR Sector 1? Chiar trebuie sa dam foc la tara ca sa ne arate ei ca lupta cu „mafia"?” a scris acesta pe Facebook.