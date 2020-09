Vlad Filat: Acest Igor Popa este un instrument eficient al lui Plahotniuc

Vlad Filat a menţionat că declaraţiile fostului avocat, pe care le califică drept mizerii, au legătură directă cu procesul politic, cu implicarea sa în politică şi revenirea în fruntea PLDM. De asemenea, în opinia sa, are legătură directă cu înaintarea şi înregistrarea unui candidat PLDM la alegerile prezidenţiale, precum şi cu „acţiunile pe care le întreprinde formaţiunea într-o manieră bine organizată în teritoriu”.

Fostul premier susţine că Igor Popa reprezintă interesele fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. „Vreau să-i transmit un mesaj lui Plahotniuc şi tuturor celor care îl slujesc, tuturor celor care au grijă de mine şi care încearcă prin tot felul de metode să mă intimideze, să exercite presiuni de diferite feluri: să nu irosească energia, să nu piardă timpul, pentru că decizia mea de a reveni în politică a fost luată într-o manieră foarte şi foarte asumată – decizie grea pentru mine, înţelegând responsabilitatea care îmi revine. Şi înţelegând un lucru foarte important, că, dacă eu voi reuşi, şi alţi oameni care au fost nedreptăţiţi în viaţă vor avea motiv şi exemplu că se poate”, a menţionat fostul premier.



Vlad Filat a negat mai multe afirmaţii făcute de fostul său avocat. „Cele declarate şi modul în care au fost declarate de către Popa Igor la emisiunea televizată de miercuri, nu face decât să confirme cele declarate de mine în ultima perioadă – că eu, în aşa-numitul proces, căruia am fost supus, nu am avut apărare”, afirmă liderul PLDM. Politicianul a declarat că „această nouă circumstanţă va fi examinată, pentru că este vorba despre un viciu fundamental – lipsa unei apărări efective şi vor fi întreprinse procesual acţiunile impuse, atât în plan naţional, cât şi internaţional”.



Vlad Filat a mai spus că acest caz şi aceste declaraţii făcute de fostul său avocat nu îl vizează doar pe el, ci creează un precedent extrem de periculos, care vizează întreaga profesie de avocat. Or, potrivit lui, există prevederi legale, un cod de conduită, principiul confidenţialităţii. „Eu tare sper că avocaţii vor lua atitudine. Încă o dată nu în apărarea mea, dar în apărarea lor, şi Uniunea Avocaţilor va lua deciziile care se impun în asemenea situaţii”, a precizat liderul PLDM.



Într-o emisiune televizată, Igor Popa a declarat că Vlad Filat ar fi furat o sută de milioane de euro din băncile moldoveneşti, iar o parte din bani se află în Europa şi în Africa. Acesta a mai spus că Filat ar avea proprietăţi în Elveţia şi Franţa, procurate din bani câştigaţi din vinderea unor bunuri de stat. Igor Popa a mai afirmat că fostul premier ar fi cercetat în cadrul unor dosare deschise în Franţa şi în Germania.