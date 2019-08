Vadim Brînzan: Guvernul va încerca să renegocieze contractul de concesionare a aeroportului Chişinău

Ministrul a specificat că întoarcerea aeroportului în gestiunea statului este o procedură foarte complexă, care poate să dureze ani de zile. „Cât statul se va judeca să repare frauda concesionării aeroportului, noii proprietari vor continua să facă bani pe spatele cetăţenilor, prin taxa de 9 euro plătită de fiecare pasager la plecare”, a declarat ministrul.



Vadim Brînzan a menţionat că statul nu are pârghiile legale să influenţeze tranzacţia de vânzare a 95% din compania Avia Invest, concesionarul aeroportului, către NR Investments Ltd.



„Vom încerca să renegociem contractul cu reprezentanţii NR Investments Ltd, astfel încât Autoritatea Aeronautică Civilă să primească o parte mai mare din cei 9 euro plătiţi de pasageri. În prezent, Autoritatea Aeronautică primeşte 1,75 euro din cei 9 euro”, a precizat Vadim Brînzan.



Guvernul vrea să renegocieze şi investiţiile pe care noul proprietar este obligat să le facă în modernizarea aeroportului.



Vadim Brânzan a mai menţionat că acţiunea de concesionare a aeroportului Chişinău a fost un act abuziv al fostei guvernări în detrimentul Republicii Moldova, iar cei care au semnat contractul din partea Republicii Moldova au comis un act de trădare de stat.



NR Investments Ltd, o firmă de investiţii imobiliare, fondată în 2007, a confirmat procurarea a 95% din compania Avia Invest, concesionară a Aeroportului Internaţional Chişinău. Contractul a fost ratificat pe 19 august de către reprezentaţii Avia Invest şi unicul beneficiar al firmei NR Investments, Nat Rothschild,

