Mihail Podoleak: Informaţiile cu privire la faptul că va fi război în Moldova au menirea de a crea panică în rândul moldovenilor

Potrivit oficialului, dacă vor exista excese din partea Rusiei în raport cu Republica Moldova, Chişinăul va primi ajutor din partea Ucrainei, a comunităţii internaţionale, dar mai ales, din partea României.



Consilierul preşedintelui Zelenski spune că regiunea transnistreană reprezintă un focar de instabilitate în regiune, iar din acest motiv orice tentativă a Rusiei de a ataca Ucraina de pe teritoriul regiunii separatiste se va lovi de rezistenţa armatei ucrainene. Mihail Podoleak spune că Kievul discută cu Chişinăul eventuale scenarii de implicare a regiunii transnistrene în război, însă, deocamdată, probabilitatea escaladării conflictului în sud este doar ipotetică.



„Orice încercare de a pătrunde pe teritoriul ucrainean va fi întâmpinată de poziţia activă de apărare a armatei ucrainene. Dacă cineva din regiunea transnistreană va înainta pe teritoriul ucrainean, vor fi luate imediat toate măsurile necesare împotriva acestor insurgenţi. Rusia are planuri expansioniste, militariste, de cotropire a teritoriilor străine şi de nimicire a populaţiei. Serviciile noastre de informaţii urmăresc situaţia. În scopuri preventive, serviciile noastre secrete ne atenţionează că pot avea loc excese din partea regiunii transnistrene, astfel încât şi Moldova, şi Ucraina trebuie să fie pregătire pentru orice scenariu. În acelaşi timp, informaţiile cu privire la faptul că va fi război în Moldova au menirea de a crea panică în rândul populaţiei. De asta, trebuie să evaluaţi acest scenariu serios, dar fără panică”, a spus Mihail Podoleak în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chişinău.



Consilierul prezidenţial Mihail Podoleak spune că informaţiile răspândite în spaţiul public privind un eventual atac al Rusiei asupra Republicii Moldova are menirea de a crea panică în rândul populaţiei. În acelaşi timp, oficialul ucrainean spune că în cazul unei eventuale lovituri asupra Moldovei, Ucraina va oferi ajutor Chişinăului, astfel încât Rusia să nu-şi consolideze poziţiile în regiune.



„Au loc consultări între Moldova şi Ucraina, Ucraina şi România. În cazul unor excese, coordonarea va fi la un nivel mult mai mare şi, evident, va exista şi sprijin reciproc. Pentru Moldova va exista, bineînţeles, ajutor din partea comunităţii europene, şi mai ales din partea statului său partener, România. Pentru noi, la fel ca pentru Moldova este principial să nu admitem prezenţa rusă în regiune. Orice prezenţă rusească în regiune va crea tensiune, provocând escaladarea permanentă a conflictelor. Nici Moldova şi nici Ucraina nu are nevoie de aşa ceva. De asta vor fi întreprinse acţiuni comune între Moldova, Ucraina, ţările care sunt de facto şi de jure membre ale Uniunii Europene, pentru a preveni orice extindere a Rusiei. Rusia are în persoana Ucrainei un duşman de moarte, care va apăra până la sfârşit securitatea regională”, a mai spus consilierul prezidenţial.



Mihail Podoleak a mai explicat că, deocamdată, nu există riscul preluării controlului asupra regiunii Nikolaev-Odessa din partea armatei ruse. Oficialul a menţionat că Ucraina nu va permite avansarea trupelor ruse spre sud.