Maia Sandu: Nu există un pericol de atac militar asupra Republicii Moldova

Şeful statului spune că evoluţiile din stânga Nistrului sunt monitorizate constant de autorităţile de la Chişinău, de cele din Ucraina şi de partenerii externi ai ţării. De asemenea, Maia Sandu califică drept lipsită de logică cererea pretinselor autorităţi de la Tiraspol de recunoaştere a aşa-zisei independenţe, după semnarea de către autorităţile de la Chişinău a cererii de aderare la Uniunea Europeană.



Preşedintele Maia Sandu spune că, deşi lipsa controlului asupra raioanelor din stânga Nistrului reprezintă o vulnerabilitate şi un focar de instabilitate, deocamdată nu există pericole militare la adresa Republicii Moldova.



„Avem raioanele de Est ale Republicii Moldova care nu sunt controlate de autorităţile constituţionale, avem o armată străină, există o anumită doză de risc aici. Dar nu există un pericol de atac militar asupra Republicii Moldova. În regiunea transnistreană nu există mişcări, acţiuni, care ar duce la concluzia că acolo se pregăteşte participarea la acţiuni militare. E firesc să fim îngrijoraţi, nu ne-am imaginat vreodată că la hotar cu Republica Moldova vor avea loc acţiuni militare, dar, repet, nu există nicio informaţie care să ne arate vreun pericol militar pentru Republica Moldova”, a spus Maia Sandu, în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chişinău.



Maia Sandu nu s-a arătat surprinsă de pretenţiile liderilor separatişti de a recunoaşte independenţa regiunii transnistrene, după ce Chişinău a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană. Şeful statului spune că pretinsele autorităţi de la Tiraspol folosesc aceeaşi retorică de 30 de ani.



„Nu-mi este clară această formulare. Pe de o parte, spun că nu-şi doresc să facă parte din componenţa Republicii Moldova, pe de altă parte, au pretenţii la planurile de viitor ale Republicii Moldova. Asemenea declaraţii am tot văzut, nu este o noutate. Este o declaraţie pe care au scos-o de la naftalină. Să-i întrebăm mai întâi de ce nu renunţă la Acordul de Liber Schimb cu Uniunea Europeană, dacă nu le place viitorul european al Republicii Moldova?”, a mai spus Maia Sandu.



Preşedintele califică drept inutilă şi iniţiativa opoziţiei parlamentare cu privire la neutralitatea permanentă. Maia Sandu spune că Legea Supremă stipulează deja statutul de neutralitate, iar orice dublare a prevederilor Constituţiei este inoportună.



„Autorii acestui proiect nu înţeleg că Legea supremă este mai presus decât orice lege şi nu are cum să se schimbe lucrurile. Neutralitatea este scrisă în Constituţie. Nu văd care este rostul să vii cu alte legi care să repete ceea ce este scris în Constituţie sau să completeze Constituţia. Nu are sens”, a mai spus preşedintele Republicii Moldova.



Ieri, deputaţii Blocului PCRM-PSRM au anunţat înregistrarea unei iniţiative legislative privind neutralitatea permanentă. Potrivit lor, proiectul vine să explice rolul şi locul forţelor militare străine, condiţiile cooperării internaţionale în domeniul militar, dar şi măsurile privind inviolabilitatea frontierelor.