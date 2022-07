Laura Codruţa Kövesi, la Chişinău: Vizita mea este un semnal puternic că Parchetul European va ajuta autorităţile moldoveneşti

Kovesi, la rândul său, a menţionat că prezenţa sa la Chişinău reprezintă un semnal puternic şi anume că Parchetul European este pregătit să ajute autorităţile moldoveneşti pe calea aderării la Uniunea Europeană, în limitele competenţelor, transmite IPN.



Într-o conferinţă de presă, Sergiu Litvinenco a declarat că vizita procurorului-şef european la Chişinău este extrem de importantă pentru Republica Moldova şi are loc exact la un an de la alegerile parlamentare, atunci când cetăţenii au acordat un mandat de încredere, pentru că îşi doresc să trăiască într-un stat fără corupţie, democratic şi cu o justiţie independentă şi integră.



„Această vizită este şi mai valoroasă în contextul în care Republica Moldova a obţinut recent statutul de ţară candidată pentru aderarea la UE. Iar pentru ca integrarea europeană să aibă loc, trebuie să întreprindem acţiuni concrete, mai ales în domeniul reformării sistemului justiţiei şi luptei împotriva corupţiei. De aceea suntem extrem de interesaţi de experienţa dumneavoastră la Parchetului European”, a notat ministrul



Laura Codruţa Kövesi a menţionat că Republica Moldova, în calitate de ţară candidată, va primi în anii următori finanţări considerabile din bugetul UE. „Este responsabilitatea noastră comună să urmărim posibilii fraudatori cu cea mai mare determinare şi eficienţă. Trebuie să detectăm mai bine fraudele care aduc atingere intereselor financiare ale UE şi să facem schimb de informaţii în calitate de parteneri”, susţine Laura Codruţa Kövesi.



„Eu nu am venit să dau lecţii. Am venit să împărtăşesc experienţa mea de procuror, în calitate de reprezentant al unui organism al Uniunii Europene şi în calitate de cetăţean al UE din România”, afirmă procurorul-şef european. „Tot ce veţi face pentru a deveni membru al UE faceţi pentru voi şi nu pentru a răspunde aşteptărilor altcuiva”, a declarat Laura Codruţa Kövesi.



Pe parcursul zilei, Laura Codruţa Kövesi a avut o întrevedere şi cu preşedinta Maia Sandu, dar şi cu premierul Natalia Gavriliţa. Potrivit procurorului-şef european, s-a discutat despre faptul dacă modelul Parchetului European ar putea deveni o sursă de inspiraţie pentru eventuale reforme. „Sugestia mea fost, nu doar să existe o cooperare cu Parchetul European, dar totodată să se iniţieze procesul de armonizare a legilor moldovene cu cele europene, mai precis legislaţia privind combaterea corupţiei şi a fraudei la interesele financiare ale UE”; a menţionat procurorul-şef european.



Miercuri, la Chişinău urmează să fie semnat un acord de cooperare, care va facilita schimbul de informaţii strategice dintre Parchetul European şi Procuratura Generală, dar şi extrădarea persoanelor căutate. De asemenea, Laura Codruţa Kövesi are planificate întrevederi cu responsabilii de coordonare a asistenţei UE, procurorii din domeniul combaterii corupţiei şi crimei organizaţiei, cu reprezentanţi ai autorităţilor de aplicare a legii în materie de corupţie şi spălare a banilor, dar şi cu reprezentanţii societăţii civile.