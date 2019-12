Ion Chicu: Componenţa CSM va fi modificată numai după avizul Comisiei de la Veneţia

Prim-ministrul Ion Chicu s declarat, în cadrul unui interviu video pentru IPN, că Guvernul şi-a propus să majoreze de la 12 la 15 numărul membrilor CSM, aşa ca această instituţie să fie funcţională.„Proiectul a fost votat în prima lectură. Între timp, am fost la Strasbourg şi am spus că vrem avizul Comisiei de la Veneţia pentru acest proiect. Am fost asiguraţi că pe parcursul lunii ianuarie vom avea un aviz de urgenţă şi am spus că nu promovăm acest proiect cât nu avem avizul. Parlamentul a votat în lectura a doua acest proiect şi aici s-a creat confuzia”, a menţionat Ion Chicu.Premierul susţine că „votarea în lectura a doua nu înseamnă că este lege”. Proiectul a fost votat de Parlament în lectura a doua pentru că deputaţii pleacă în vacanţă până la mijloc de februarie şi se va pierde o lună jumătate. Proiectul nu a fost deocamdată promulgat şi nu va fi până la avizul Comisiei de la Veneţia.Potrivit lui Ion Chicu, reforma justiţiei este una foarte complexă, foarte controversată şi, fără suport din partea europenilor, nu există mari şanse de a o promova. „Pe parcursul ultimelor şase luni, s-a lucrat mult pe seama unui concept de reformă, s-a avansat pe amendamentele pe reforma procuraturii, avem un procuror general stabilit deja de noul guvern”, a remarcat premierul.Potrivit lui Ion Chicu, în discuţiile pe care le-a avut recent la Strasbourg, cu oficialii europeni, a solicitat suport pentru reforma justiţiei şi a primit asigurări că Moldova va primi acest suport. În ianuarie, în ţară vor veni experţi ai Consiliului Europei care vor asista această reformă.Interviul „Viziunea prim-ministrul Ion Chicu asupra stării de lucruri în societatea moldovenească la intersecţia anilor” este parte a ciclului „Răscrucea de ani prin prisma idealului de a trăi bine acasă”, la care au acceptat invitaţia preşedintele Igor Dodon, precum şi liderii principalelor partide parlamentare Andrei Năstase, Pavel Filip şi Maia Sandu.