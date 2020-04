Igor Dodon: O cădere bruscă a monedei naţionale nu va fi, dar o depreciere lentă va fi

„Pentru a încuraja exporturile, vom fi în situaţia în care va trebui puţin să depreciem moneda naţionlă Înţelegem riscurile. Banca Naţională are suficiente rezerve valutare, de circa 3 miliarde, care sunt suficiente pentru a menţine stabilitatea monedei naţionale. Consider că o cădere bruscă a monedei naţionale nu va fi şi poate fi cu efect negativ pentru economia Republicii Moldova, dar o depreciere lentă, care a avut loc şi care are loc şi în aceste zile, va avea loc şi este necesară, până la un anumit nivel”, a declarat Igor Dodon la emisiunea „Preşedintele răspunde”.