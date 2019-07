Filat, despre concesionarea Aeroportului Chişinău: Ilan Şor a fost o interfaţă, beneficiarul a fost Vlad Plahotniuc

„S-a făcut referinţă des la hotărârea aprobată de Guvernul condus de mine. Hotărârea respectivă a oferit doar cadrul general ce vizează concesionarea. Ulterior, s-a organizat acel concurs. Faptul că „beneficiar” este „Magadanskii” sau nu ştiu care, iarăşi, din punctul meu de vedere, a fost pur şi simplu o sfidare. Eu nu am ştiu de acest lucru. Înţelegerea mea era că vine un investitor serios”, a declarat Vlad Fila în a doua parte a unui interviu, difuzată pe 15 iulie de postul TV8.



Ex-prim-ministrul a mai spus că „Aeroportul nu avea cum să fie promis lui Şor”, precum şi că „aici cadouri chiar Plahotniuc nu face”.



Potrivit fostului premier, „când se vorbea despre necesitatea de concesionare în general, se pornea de la faptul că era nevoie de investiţii de peste două sute de milioane de euro, bani pe care statul nu-i deţinea. Lucrul acesta era discutat în 2013, privindu-se în perspectivă, fiind nevoie de un aeroport care să facă faţă şi creşterii numărului de pasageri, având în vedere liberalizarea regimului de vize, inclusiv”.



Vlad Filat a menţionat că Aeroportul era un activ sănătos şi dacă la aeroport ar fi existat un plan de afaceri cu profitabilitate pentru viitor. „Consideraţi că noi atunci, când a fost aprobat cadrul de concesionare, nu am avut în cap, că contractul îl va scrie Iaralov (apropiat al ex-liderului PDM Vlad Plahotniuc – n.r.) din partea Guvernului şi taxa de 9 euro va rămâne să fie plătită în continuare către cel care urma să investească?”, declară Vlad Filat.



În altă ordine de idei, Vlad Filat a spus că şi în discursul din 15 octombrie 2015 din Parlament, ziua în care a fost arestat, a făcut o referire şi la Aeroport. „Şi în cazul Aeroportului, ca şi cu BEM-ul, am fost hrăniţi cu promisiuni că este o fază incipientă, intră o companie, după care o să vină un investitor foarte mare din Europa”, a mai spus ex-premierul.



În 2013, SRL „Avia Invest”, companie din Federaţia Rusă, a luat în concesiune Aeroportul Internaţional Chişinău, pe un termen de 49 de ani, iar preşedinte al Consiliului de Administraţie al Avia Invest a devenit Ilan Şor.

