Dorin Chirtoacă, atac la Andrei Năstase: „La asemenea minciuni ai ajuns, jigodie ce esti?”

„A spune adevărul înseamnă a negocia libertatea, la asemenea minciuni ai ajuns, jigodie ce eşti? Să-ţi negociezi tu neuronii pe care nu-i ai în cap, pe milioanele furate, doar că oricum nu ai de unde să-i cumperi, cu orice bani, Spre deosebire de acest fanfaron, eu nu am nicio experienţă în a colabora cu Plahotniuc, nu am avut, şi nici nu voi avea”, a scris Dorin Chirtoacă pe pagina sa de Facebook.

„În 2005, eu am facut atacul raider, împreună cu Plahotniuc, asupra Victoriabank, sau Ţopa, Ţopa şi Năstase? Pe numele meu a ajuns pachetul de 5% de acţiuni ale băncii, (care înainte erau ale doamnei Proidissvet), sau ale Angelei Năstase?”, a întrebat Chirtoacă.

Chirtoacă le-a propus jurnaliştilor să organizeze o dezbatere la care să fie invitat şi Năstase: „Să lămurim subiectul cu „Air Moldova” din anii 2000, cu naşii săi din Germania, cu nemţii care nu există, cu CEDO, cu 7 milioane de Euro furaţi de pe spatele cetăţenilor etc. Nu este oare un subiect important? Sunt de neglijat 7 milioane de Euro, care acum valorează 70-100 de milioane de Euro?”.

„Eu sunt jurist de meserie, Năstase se pretinde mare avocat la CEDO, haideţi să-i auzim soluţiile lui, cum poate fi pus la respect acest Plahotniuc. Presupun că Năstase o să fugă din nou şi nu o să vină. Pentru mine demnitatea şi adevarul sunt mai presus decât libertatea şi chiar decât viaţa. Un derbedeu însă, nu are de unde să ştie şi să înţeleagă asta. Cum nu mai are argumente în ceea ce mă priveşte, cum începe să arunce insinuări în adresa mea de tipul: Plahotniuc, Dodon, Ceban, negocieri de libertate etc.

Amintim că Dorin Chirtoacă în continuare îl acuză pe Andrei Năstase că a „furat” 7 milioane de euro de la statul Republica Moldova, atunci când acesta a câştigat la CEDO un dosar împoriva Guvernului de la Chişinău, în perioada în care ar fi reprezentat din postura sa de avocat interesele lui Victor Ţopa. Potrivit lui Chirtoacă, Năstase reprezenta interesele unui investitor de jure din Germania, însă de facto în spatele companiei care a privatizat Air Moldova şi care a avut câştig de cauză la CEDO ar fi stat Victor Ţopa.

Andrei Năstase a respins aceste acuzaţii şi a afirmat că Dorin Chirtoacă a lansat aceste atacuri la comanda lui Vlad Plahotniuc, pentru a scăpa de închisoare.