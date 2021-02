Deputaţii PSRM îi cer demisia consilierului prezidenţial Ala Nemerenco

Într-o conferinţă de presă, deputaţii au declarat că, dacă Ministerul ignoră acest apel, atunci ei vor apela la Procuratura Generală.

„Preşedintele Maia Sandu a promis că va promova la conducere numai oameni competenţi, profesionişti. Cu toate acestea, încă de la începutul mandatului său, nu îşi îndeplineşte promisiunea”, a declarat Alla Darovannaia.



Ca răspuns la solicitarea sa, deputatul PSRM susţine că a primit informaţii că Ala Nemerenco, precum şi alţi şase cetăţeni ai Republicii Moldova, au primit o diplomă de master la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmaceutică fără examene de admitere, „fără a participa la cursuri şi fără a apăra o teză de master – în baza ordinului Ministerului Sănătăţii”.

„Nu este clar de ce au fost făcute aceste excepţii, de ce legislaţia a fost încălcată. Sperăm că Ministerul Sănătăţii va anula acest ordin. În caz contrar, vom interveni prin toate metodele legale, astfel încât această decizie să fie anulată cât mai curând posibil”, a spus Alla Darovannaia, citată într-un comunicat de presă al PSRM.



Anterior, Ala Nemerenco declara că diploma de master i-a fost oferită ei şi altor lectori care au pus bazele fondării Şcolii de Management în Sănătate Publică. „Alături de alţi colegi, am mers la multe cursuri de pregătire în diferite ţări anume cu scopul de a forma curricula acestei şcoli, cursuri care au fost echivalate prin această diplomă de master. Nu putem fi regăsiţi în rândul studenţilor absolvenţi, fiindcă toţi noi am fost profesorii acestei şcoli începând cu 2005 şi am educat deja 12 generaţii în această instituţie”, spunea Ala Nemerenco.



Şi Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” confirma eliberarea Diplomei de Master în Managementul Sănătăţii Publice, Seria SP nr. 000007 din 30 noiembrie 2007, Alei Nemerenco, în baza ordinului ministrului sănătăţii din 30 noiembrie 2007 şi ordinului rectorului USMF din 30 noiembrie 2007.