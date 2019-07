CSM a desemnat doi judecători la Curtea Constituţională

În concurs s-au înscris 17 candidaţi. CSM a admis cererea de retragere a doi dintre ei, Alexandru Spoială şi Vladimir Grosu, ultimul fiind desemnat învingător al concursului pentru funcţia de judecător constituţional, desfăşurat de către Comisia parlamentară juridică, numiri şi imunităţi. O altă candidată, Angela Istrate a anunţat în ziua concursului, pe Facebook, că se retrage din competiţie, întrucât „nu doreşte să participe la un concurs mimat”.



Serghei Ţurcan este conferenţiar universitar, membru al CSM din 2017. Deţine experienţă didactică şi are peste 60 de publicaţii în domeniul dreptului constituţional. Candidatul a menţionat că nu a fost niciodată implicat în activitate politică, nu a fost membru de partid şi nici nu a făcut partizanat politic. „Consider că acele cunoştinţe, capacităţi pe care le am, abilităţi, îmi oferă posibilitatea să fiu un veritabil gardian al Constituţiei. Aş putea contribui esenţial la fortificarea Curţii Constituţionale cu adevărat profesioniste, independente, credibile”, a declarat Serghei Ţurcan.



Potrivit CV-ului, avocatul Eduard Ababei a activat în calitate de vicepreşedinte şi preşedinte al Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Bălţi. Din 2015 şi până în prezent, este formator la Institutul Naţional al Justiţiei. În perioada 2013-2016, a fost preşedinte al Consiliului INJ. Între 1995 şi 2005, a fost judecător în Drochia.



Ceilalţi candidaţi înscrişi în concurs sunt: Teodor Cârnaţ, Sergiu Băieşu, Eduard Boişteanu, Mihai Corj, Tatiana Răducanu, Andrei Popa, Andrei Coca, Iulia Sîrcu, Ghenadie Eni, Boris Negru, Ciprian Vlah, Domnica Manole şi Oleg Potârniche.



Curtea Constituţională are şase judecători, câte doi desemnaţi de Parlament, Guvern şi CSM.

