Cine este Andrei Năstase, candidat la funcţia de primar de Chişinău

Candidatul are 44 de ani, este născut în satul Mândreşti, raionul Teleneşti. Este căsătorit şi are trei copii. Este absolvent a două universităţi: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Istorie şi Geografie, şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept.



Şi-a început cariera în 1997, în funcţia de procuror. Din 2002 şi până în 2015, a fost avocat în cadrul cabinetului avocatului „Andrei Năstase”. A activat şi în calitate de ajutor al procurorului la Procuratura de Transport, dar şi vicedirector al companiei „Air Moldova”.



Numele lui Andrei Năstase a apărut în spaţiul public din Republica Moldova în anul 2013, fiind unul dintre membrii constituenţi ai Platformei Civice Demnitate şi Adevăr (DA) şi liderul acesteia. Mai târziu, Platforma s-a transformat în partid politic de centru-dreapta de opoziţie. Este cunoscut pentru organizarea şi desfăşurarea a mai multe proteste antiguvernamentale în perioada 2015-2018. Din noiembrie 2015 până în februarie 2016, a fost preşedinte al Grupului de iniţiativă pentru iniţierea referendumului republican de modificare a Constituţiei pentru alegerea şi demiterea preşedintelui direct, de către popor, limitarea imunităţii parlamentare şi a numărului de deputaţi.



În februarie 2019 a candidat la funcţia de deputat în Parlament în circumscripţia nr. 33 şi pe lista Blocului ACUM. Acesta a câştigat alegerile în circumscripţie şi a devenit unul dintre cei 26 de deputaţi care au acces în Parlament. La scurt timp, a renunţat la mandat în favoarea funcţiei de ministru de interne, funcţie care o deţine până în prezent.



Este candidatul comun al PPPDA şi PAS la alegerile locale generale în municipiul Chişinău. La începutul campaniei electorale acesta spunea că a decis să candideze repetat pentru ca cetăţenii „să-şi ia oraşul înapoi”. Programul său de activitate la Primăria Chişinău este structurat sub formă de piramidă, în vârful căreia sunt plasaţi locuitorii capitalei. Potrivit lui, dacă nu se vor face schimbări în următorii cinci-zece ani, Chişinău se va prăbuşi.



În activitatea sa în fruntea municipiului, Andrei Năstase îşi propune să crească responsabilitatea socială în dezvoltarea oraşului şi să numească un viceprimar dedicat problemelor suburbiilor. Parte a activităţii sale va fi şi preluarea bunelor practici din oraşe dezvoltate, care să transforme oraşul în unul modern. Profesioniştii vor rămâne să activeze în continuare în administraţia locală, iar cei corupţi vor fi demişi.



Pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, candidatul declară salariile soţiei în mărime de peste 67 de mii de euro. Familia a obţinut 35 de mii de euro din vânzarea unui automobil, dar şi peste 14 mii de euro indemnizaţii pentru copii. Candidatul are în proprietate mai multe terenuri, un apartament, patru case de locuit, un garaj, un automobil şi alte cinci bunuri imobile.





Materialul face parte din campania de informare lansată de IPN, în care prezintă date biografice, informaţii despre venituri şi avere, precum şi experienţa profesională a pretendenţilor la şefia capitalei.