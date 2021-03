Ce spun deputaţii despre consultările iniţiate de Maia Sandu înainte de a semna decretul de dizolvare a Parlamentului

Democraţii spun că nu merg cu mari speranţe la consultările cu preşedintele Maia Sandu, întrucât a devenit clar că preşedinţia şi partidul proprezidenţial PAS nu-şi doresc învestirea unui Guvern.



„Dacă timp de 3 luni nu s-a întâmplat nimic şi toate acţiunile lor arată clar că-şi doresc alegeri anticipate, de asta eu nu mă aştept de la aceste consultări să fie altceva decât o formalitate. Deşi, în urma hotărârii Curţii Constituţionale, există posibilitatea ca majoritatea parlamentară să demonstreze că există şi are un candidat, iar asta să servească drept temei pentru Curtea Constituţională de a nu dizolva Parlamentul”, a spus deputatul PDM, Nicolae Cibuc, în cadrul emisiunii de joi „Politica Nataliei Morari” de la TV8.



Deputaţii Platfomei DA spun că vor insista în faţa şefului statutlui pe învestirea unui Guvern şi pe stabilirea exactă a datei alegerilor parlamentare anticipate.



„Avem nevoie de anticipate, marea problema acum este că avem pandemie şi morţi. Vom reitera la preşedinţie ce am spus şi anterior: necesitatea învestirii unui Guvern anticriză, cu stabilirea foarte clară a datei alegerilor. Trebuie să existe Guvern pentru a debloca asistenţa financiară. Alegeri anticipate trebuie să aibă loc, dar cu un Guvern plenipotenţiar”, a spus deputatul Platformei DA, Vasile Năstase.



De cealaltă parte, deputaţii PAS spun că exerciţiul de ieri, din Parlament, a demonstrat că Legislativul este unul nefuncţional şi trebuie dizolvat.



„Azi am mers în Parlament cu ferma convingere că acest Guvern va fi votat, luând în considerare faptul că nu mai există posibilitatea înaintării unei alte persoane. Am fost profund uimiţi de ce a făcut PSRM şi Partidul Şor. Nu poate exista un alt Guvern, el oricum nu ar avea susţinere în Parlament”, a spus deputatul PAS, Vladimir Bolea.



Tentativa de învestire a Guvernului condus de Igor Grosu a eşuat ieri, în Parlament, din lipsă de cvorum. Socialiştii şi deputaţii Platformei Pentru Moldova au părăsit sala de şedinţe, lăsând Legislativul cu doar 43 de deputaţi, număr insuficient pentru a dezbate programul de guvernare.