Alexandru Stoianoglo, despre acuzaţiile aduse de Viorel Morari: Nu vreau să comentez prostiile oamenilor care au fost reţinuţi

„Nu vreau să comentez prostiile pe care le fac oamenii care au fost reţinuţi sau arestaţi. El are drepturile sale, poate ataca decizia. Decizia de a-l reţine şi înaintarea demersului de arestare a fost înaintat de procurorul care investighează acest caz. Noi am respectat toate normele procesuale, am respectat legea. Eu nu am lucrat în procuratură din 2007, în perioada asta nu am avut nicio conexiune cu domnul Morari şi nu am nimic personal”, a declarat Alexandru Stoianoglo marţi, 14 ianuarie.

Amintim că Judecătoria Ciocana a admis parţial demersul procurorilor şi a eliberat un mandat de arestare pentru 20 de zile pe numele fostului şef al Procuraturii Anticorupţie Viorel Morari. Viorel Morari a declarat presei că este nevinovat şi că dosarul penal ar fi fost intentat la comanda preşedintelui Igor Dodon şi a procurorului general, Alexandru Stoianoglo, acuzaţii respinse de Procuratura Generală. Procurorii îl acuză pe Viorel Morari de abuz în serviciu şi fals în acte publice. Mai exact, în martie 2017, Viorel Morari ar fi primit de la Vlad Plahotniuc o plângere pe care a înregistrat-o contrar cerinţelor legale, pornind un proces penal şi apoi urmărirea penală şi falsificând în cauza penală mai multe acte procesuale. Procurorii afirmă că acţiunile respective ale lui Viorel Morari au fost făcute din interese personale, precum şi în interesul liderului PDM de atunci, Vlad Plahotniuc, dar şi a mai multor persoane din anturajul lui, pentru a-i proteja de implicare în calitate de bănuiţi în cauza penală privind frauda bancară - furtul miliardului şi a obstrucţiona cercetarea rapidă, completă şi obiectivă a acestei cauze penale, se spune într-un comunicat de presă emis de PG. Procuratura Generală a comunicat că Viorel Morari nu a recunoscut comiterea infracţiunilor de care este bănuit şi la această etapă nu cooperează cu ancheta. Mai mult ca atât, în cadrul acţiunilor de urmărire penală, Viorel Morari ar fi adus ameninţări procurorului de caz, fapte ce urmează a fi examinate în ordinea legală.