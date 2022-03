Ştefan Gligor explică de ce nu mai critică guvernarea PAS: Pe perioada războiului evităm confruntările politice

Totuşi, Gligor spune că, după încheierea războiului din Ucraina, problema ineficienţei activităţii Guvernului ar trebui să revină în actualitate.



Liderul Partidului Schimbării Ştefan Gligor spune că la întrevederea preşedintelui Maia Sandu cu liderii partidelor extraparlamentare s-a luat decizia de a evita orice tentative de tensionare a situaţiei din ţară. Gligor spune că deşi guvernarea ar merita criticată pentru modul în care administrează ţară, totuşi, confruntările politice sunt evitate pe perioada stării de urgenţă.



„Pe perioada războiului suntem limitaţi în privinţa agendei politice interne. Sunt multe subiecte de ineficienţă care ar trebui abordate, dar pe perioada războiului noi încercăm să evităm confruntările politice şi asta a fost esenţa discuţiei pe care am avut-o cu preşedintele Maia Sandu. Am agreat ca pe perioada războiului să lăsăm contradicţiile interne şi confruntările politice pentru a nu complica lucrurile şi aşa complicate. Dar iată că a trecut o lună, războiul continuă, problemele create în contextul războiului tot mai insistent se cer a fi puse pe masă. Sper că vom găsi o modalitate civilizată, calmă, să discutăm deficienţele pe care le avem. După război, subiectul îmbunătăţirii lucrului Guvernului va reveni pe agendă”, a spus Ştefan Gligor în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.



Ştefan Gligor spune că problema cea mai mare a guvernării de la Chişinău este lipsa unei echipe profesioniste, care să gestioneze eficient multiplele crize cu care se confruntă Republica Moldova.



„PAS nu a învăţat lecţia anului 2019, când puterea a căzut peste ei din cer. Au avut 9 ministere şi jumătate de an ca să înţeleagă că nu sunt pregătiţi pentru actul guvernării. Ulterior au avut doi ani plini, fiind recunoscuţi în sondaje ca miză politică de bază, să-şi creeze echipă competentă. Pe ultima sută de metri căutau miniştri. Pe ministrul agriculturii abia de l-au găsit. Din 9 ministere pe care cu greu le-au acoperit în 2019, au creat 13 ministere. Au creat pentru Andrei Spînu un minister monstru, ministrului economiei i-au lăsat doar Agenţia Protecţia Consumatorului, adică, practic, nimic”, a mai spus Ştefan Gligor.



La 25 februarie, a doua zi după izbucnirea războiului din Ucraina, preşedintele Maia Sandu a avut o întrevedere cu liderii Congresului Civic, Partidului „Democraţia Acasă”, Partidului Dezvoltării şi Consolidării Moldovei, PDM, PLDM, Partidului Nostru, PPDA, Partidului Schimbării, Partidului Verde Ecologist. Atunci şefa statului le-a cerut liderilor formaţiunilor politice să contribuie la consolidarea societăţii prin respingerea şi descurajarea discursului de ură şi a dezinformării.