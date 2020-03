Platforma Studii.md oferă profesorilor posibilitatea de a recurge la lecţii video

Platforma electronică „Studii.md” oferă profesorilor posibilitatea să încarce lecţii video de pe calculator sau smartphone, să ataşeze materiale didactice la temele de acasă, să lase comentarii cu explicaţii şi observaţii. Elevii pot studia toate materialele de pe pagina lecţiei, iar dacă survin întrebări, aceştia le pot adresa oricând profesorului, lăsând comentarii pe pagina lecţiei. Tot în comentarii, elevii pot ataşa sarcinile îndeplinite, fie sub formă de comentariu, fie sub formă de fişier anexat



Până în prezent, platforma electronică Studii.md, dezvoltată de către compania Simpals cu suportul şi contribuţia PNUD şi a Centrului de excelenţă în domeniul TIC – Tekwill, este un serviciu exclusiv ce oferă soluţii la aproape toate problemele cu care se confruntă cadrele didactice din şcolile unde s-a implementat învăţământul online, se menţionează în comunicatul de presă.



Echipa Studii.md, susţine că pe lângă lecţiile video, platforma Studii.md oferă ajutor la organizarea funcţiilor de monitorizare a performanţelor. Utilizatorii au acces la agenda electronică, registru electronic şi orarul lecţiilor. Profesorii au posibilitatea să adauge note şi absenţe, dar şi să descarce raportul anual de evaluare pentru fiecare clasă şi fiecare elev în parte.



Părinţilor şi elevilor, platforma le oferă informaţii cu privire la orarul lecţiilor, notele, prezenţa şi temele de acasă. Administraţia şcolii are posibilitatea de a genera rapoarte statistice periodice în regim digital.



Echipa Studii.md declară liceele care au implementat platforma Studii.md au avut parte de o experienţă pozitivă. Profesorii au recunoscut faptul că principalul avantaj al Studii.md este economia de timp: nu mai e nevoie de întocmit liste pe suport de hârtie, e mult mai comod să completezi un registru electronic. Totodată, posibilitatea de a calcula automat nota medie pentru fiecare elev în parte şi numărul de absenţe simplifică esenţial munca profesorilor la sfârşitul semestrului, când vine timpul ca pedagogii să facă totalurile.



Până în prezent, 25 de şcoli beneficiază de serviciile platformei electronice Studii.md, iar alte 108 de instituţii de învăţământ au solicitat să fie conectate. În 40 de şcoli a început înregistrarea elevilor şi colectarea datelor necesare.



În legătură cu măsurile privind combaterea răspândirii infecţiei cu COVID-19 şi declararea stării de urgenţă în Republica Moldova, toate instituţiile de învăţământ din ţară au intrat în carantină. La moment, în şcolile primare, gimnaziile şi liceele din ţară îşi fac studiile mai mult de 300 mii de elevi.