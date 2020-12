Motivul pentru care un tânăr s-a aruncat în gol de pe acoperişul unui bloc din Bălţi

Potrivit nordnews.md, tânărul s-ar fi sinucis din cauză că suferea ca urmare a despărţirii de iubita sa. Martorii spun că înainte de a-şi pune capăt zilelor, băiatul şi-a sunat mama pentru a-i spune „adio”.

„Am chemat repede salvarea. Am ieşit afară şi l-am văzut deja jos, pe asfalt. Am apelat la 112, am chemat poliţia, dar el era deja mort, nu avea puls, nimic. M-am uitat la picioarele lui, erau rupte…După spusele mamei, el a preîntâmpinat-o pe ea. Aseară mama lui spunea că din cauza unei fetiţe”, a declarat Tamara Prescur, martor la cele întâmplate.

„Pe corpul neînsufleţit al minorului de 16 ani nu au fost depistate careva semne vizibile de moarte violentă. Preliminar, este vorba de suicid, dar la moment alte circumstanţe se stabilesc”, a spus Eugenia Molceanov, ofiţerul de presă al IP Bălţi.