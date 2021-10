Ala Nemerenco explică noua metodologie de compensare a medicamentelor

„La momentul de faţă, de exemplu, din 655 de denumiri comerciale vom ajunge să oferim gratuit de la 266 de poziţii până la 406. Mai mult ca atât, pentru medicamentele care erau mai ieftine acum, în formula nouă, pacientul nu va plăti absolut nimic la farmacie”, a declarat ministrul sănătăţii, Ala Nemerenco, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă Moldova, explicând noua metodologie de compensare a medicamentelor.



Potrivit Alei Nemerenco, până acum exista o metodologie de calcul destul de complicată care, de fapt, folosea două mici metodologii. Era complicat inclusiv pentru farmacii să ducă evidenţa acestor medicamente. Prin noua metodologie se introduce un singur plafon de compensare. Se va lua doar suma fixă de compensare în locul celor două care, de fapt, complicau lucrurile, dar nu acopereau cu adevărat costurile.



Ministrul susţine că este vorba de o utilizare mai eficientă a fondurilor de asigurări, care vin să acopere medicamentele esenţiale pentru pacienţi. Iar cele mai mari reduceri vor atinge medicamentele utilizate în cele mai frecvente maladii întâlnite: maladiile cardiovasculare, osteoporoză, astm bronşic, boli pulmonare. „Noi nu am solicitat bugete suplimentare, nu am majorat bugetul anual, noi dacă am făcut mişcări spre majorarea sumei de compensare, am utilizat acei bani care au rămas, să spunem aşa, în stoc, neacoperind unele medicamente pe perioada acelor 9 luni de până acum”, a precizat Ala Nemerenco.



Fără să facă trimitere la denumiri comerciale de medicamente, ministrul a exemplificat că pentru medicamentele prescrise pacienţilor cardiologici, dacă înainte coplata pacientului era de 42 de lei, acum va plăti 11 lei şi 35 de bani. „Deci, este ceva foarte simţitor. Pentru alte medicamente, de exemplu, dacă coplata la farmacie era 10 lei şi bănuţi, acum vor plăti doar 3 lei, dacă era 15 lei, vor plăti 4 lei. Iată care este diferenţa”, a notat Ala Nemerenco.



Întrebată cine va explica pacientului ce, cum şi cu cât se compensează, ministrul a spus că pacientul imediat va înţelege la ghişeul farmaciei, pentru că sunt medicamente pe care le administrează de ani de zile pentru problemele cronice pe care le au. „După 1 noiembrie, când va merge să-şi primească acel medicament compensat din farmacie, el se va trezi că nu va trebui să achite absolut nimic sau va achita o co-plată pe care o va introduce el în casa farmaciei de 3-4 ori mai mică decât cea pe care a achitat-o până la 1 noiembrie”, a precizat ministrul sănătăţii.