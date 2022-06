100.000 de cetăţeni ai R. Moldova, în aşteptarea cetăţeniei române

Oficialul român spune că şi în acest an Executivul de la Bucureşti are proiecte importante destinate Republicii Moldova. Este vorba, în special, de proiecte destinate elevilor şi studenţilor basarabeni.



Secretarul de stat al Departamentului pentru relaţia cu Republica Moldova spune că Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie de la Bucureşti procesează mii de dosare venite din partea basarabenilor dornici de a-şi redobândi cetăţenia română. Oficialul spune că basarabenii sunt nevoiţi să aştepte luni bune pentru a obţine avantajele cetăţeniei române, întrucât numărul solicitărilor este extrem de mare.



„În jur de un milion de români din stânga Prutului şi-au redobândit cetăţenia. Ei sunt români, şi în baza actelor demonstrează acest lucru. Mai sunt în lucru 100 de mii de dosare la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie. Ritmul s-a accelerat în ultima perioadă. Timpul de aşteptare este, în continuare, foarte mare şi asta din cauza numărului foarte mare de cereri. Mă bucură că tot mai mulţi români din stânga Prutului îşi doresc să-şi redobândească cetăţenia română”, a spus Adrian Dupu în cadrul unei ediţii speciale de la postul public de televiziune.



Adrian Dupu spune că şi în acest an entitatea pe care o conduce pregăteşte proiecte importante destinate basarabenilor. Cele mai multe vizează domeniul culturii, educaţiei, libertăţii mass-media.



„Recent am semnat 36 de proiecte destinate Republicii Moldova care vor fi direct finanţate în acest an. Unul dintre proiecte este Bookfest-ul, care se întoarce la Chişinău după 3 ani şi care va avea loc în perioada 31 august – 4 septembrie, sub înaltul patronaj al preşedinţilor Maia Sandu şi Klaus Iohannis. De asemenea, la începutul anului şcolar vom oferi rechizite elevilor din şcolile rurale şi elevilor din familii defavorizate, pentru a descuraja abandonul şcolar şi pentru a le oferi şi celor mai puţin norocoşi şansa să înveţe. Avem proiecte importante destinate studenţilor Universităţii de Stat”, a mai spus Adrian Dupu.



Ieri, 78 de elevi din Republica Moldova care au obţinut rezultate remarcabile la olimpiadele de limba şi literatura română şi istoria românilor au fost premiaţi de Departamentul pentru relaţia cu Republica Moldova din cadrul Guvernului de la Bucureşti.