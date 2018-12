Demisie la vârful Spitalului Judeţean Zalău. Liliana Neaga a renunţat la fotoliul de manager

După 14 luni în care a condus Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, dr. Liliana Neaga a renunţat la postul de manager al celei mai mari unităţi spitaliceşti din judeţ. Aceasta şi-a înaintat demisia conducerii Consiliului Judeţean Sălaj, instituţie în subordinea căreia se află Spitalul, solicitând întreruperea contractului de management începând cu 1 ianuarie 2019.

"Am împlinit un an şi un pic de interimat în postura de manager al Spitalului Judetean de Urgenţă Zalău, timp în care sper că m-am ridicat la nivelul pretenţiilor acestui post, dar şi că am împlinit aşteptările salariaţilor faţă de un om care s-a angajat să vă conducă destinele şi carierele. Suntem o familie. Luptăm împreună pentru sănătatea semenilor noştri. Am încercat şi eu, prin ştiinţa şi priceperea mea, să susţin această mare familie. Din păcate, probleme personale mă vor ţine departe într-o prea mare măsură în perioada imediat următoare, de aceea mă văd nevoită să îmi întrerup activitatea de manager. Postul acesta implică dedicaţie totală, iar eu nu voi mai putea acoperi toate cerintele şi sunt nevoită să renunţ şi să cedez frâiele", a declarat dr. Neaga.

Demisia acesteia vine la scurt timp după ce Spitalul Judeţean a pierdut o finanţare de 13,3 milioane de lei de la bugetul de stat pentru extinderea Ambulatoriului, a Blocului Operator şi a spaţiilor destinate spitalizării de zi, în condiţiile în care conducerea unităţii nu a reuşit să realizeze decât studiul de fezabilitate.

De profesie media anatomopatolog, Liliana Neaga a fost numit interimar al SJU Zalău în 1 noiembrie 2017, prin ordin al preşedintelui CJ Sălaj, după pensionarea lui Laurenţiu Barna. Ea a mai condus unitatea medicală şi în perioada 2003-2006.

