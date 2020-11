Mobilizare impresionantă pentru fetiţa de 9 ani din Vaslui, diagnosticată cu cancer: „Împreună pentru Violeta”

Cazul Violetei, fetiţa din Vaslui diagnosticată cu cancer la doar 9 ani, a stârnit un val de emoţie şi solidaritate în rândul opiniei publice. Internată la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde urmează tratamentul cu citostatice, copila are nevoie de transfuzii cu trombocite, însă criza cu care se confruntă centrele de donare a determinat familia fetiţei să apeleze la ajutor public.

Impresionaţi de drama Violetei, sute de persoane au mers în ultimele zile la centrele de donare din Iaşi şi Bârlad pentru a dona sânge. Mobilizarea a fost una uriaşă.

„Joi, cand am fost şi eu să donez la centrul din Iaşi, aproximativ 70 de persoane au venit să doneze sânge pentru Violeta. Vineri, alte 180 de persoane, iar ieri 85. La Bârlad, până acum au fost peste 200 de donatori. Nu avem cuvinte pentru a le transmite tuturor mulţumiri şi recunoştinţa noastră”, a transmis tatăl fetiţei.

În zilele următoare, se anunţă o nouă mobilizare „Împreună pentru Violeta”. Militari de la unităţile militare din Bârlad şi Huşi, lucrători de la Ambulanţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă se alătură demersurilor efectuate deja de colegii din Jandarmerie, Penitenciarul Vaslui, precum şi alte instituţii publice, unde personalul a răspuns apelului la donare.

Transplantul cu celule stem, o nouă speranţă

Alin Doru Baban, tatăl fetiţei, a anunţat că următorul pas pe care îl pregătesc pentru salarea fetiţei lor este să plece la o clinică din străinătate pentru efectua un transplant cu celule stem. Însă pentru a reuşi să plece în străinătate familia are nevoie de susţinere financiară.

„Am găsit o persoană cu suflet mare ce ne ofera celule stem pentru Violeta gratuit, am hotărat că vom face pasul cel mai mare şi vom pleca cu ea in străinatate. Momentan ne interesam de spitalul şi clinica în care se va face transplantul şi ne dorim enorm să ne putetţi da o mână de ajutor pentru a ajunge şi a face din copil ceea ce a fost odinioară. Vă las un numar de cont pentru cei care aveti posibilitatea de a ne sprijini, cât de puţin este posibil”, a transmis tatăl.

Una dintre variantele luate în calcul de familie este Clinica Bambini Gesu din Roma (Italia).

Vă reamintim că Violeta, o fetiţă plină de viaţă şi fără probleme de sănătate a primit un diagnostic crunt în această vară, când medicii i-au descoperit o tumoră canceroasă. Elevă în clasa a II-a la Şcoala „Mihail Sadoveanu” Vaslui, fetiţa se afla la ţară, la bunici, când au apărut primele semne de boală. Brusc, într-o dimineaţă a constatat că nu mai poate merge.

Îngrijoraţi, părinţii au mers de urgenţă cu ea la medic, la Ambulatoriul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui.

”În urma consultaţiei, medicul a ajuns la concluzia că ar fi o distrofie musculară. Am decis să mergem cu fetiţa la Iaşi, pentru investigaţii suplimentare. Am făcut toate analizele posibile şi imposibile însă toate rezultatele arătau impecabil. Medicul care a preluat-o pe Violeta a simţit însă că ceva nu este în regulă şi a decis efectuarea unui RMN. Aşa am descoperit că de fapt era vorba de o tumoră canceroasă situată pe măduva spinării. A fost operată cu succes însa a fost eliminată doar 90% din tumoră, deoarece se afla foarte aproape de anumiţi nervi şi exista riscul să rămână paralizată”, a povestit tată fetiţei. Rezultatele biopsiei efectuate au confirmat că este vorba de o tumoră malignă, astfel că Violeta a început chimioterapia.

Persoanele care doresc să sprijine familia fetiţei de 9 ani pot dona în contul deschis pe numele mamei la Patria Bank:

Titular: Baban Diana

IBAN: RO74CARP038000290400RO02

De asemenea, persoanele care doresc să doneze sânge pentru Violeta o pot face de la orice centru de donare din ţară, cu specificaţia ”pentru Baban Violeta Gabriela- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" din Iaşi”.