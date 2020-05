A murit Cornel Găină, unul dintre primii investitori din Delta Dunării. Povestea de viaţă a celui care a început afacerea cu o casă pescărească

Cornel Găină s-a născut în Alexandria, iar mare parte din copilărie şi-a petrecut-o în Moldova, acolo unde predau părinţii săi. A vizitat prima dată Delta în copilărie, când a venit împreună cu părinţii.

Dar copilul de altădată a crescut şi a descoperit că delta e viaţa lui. Şi elevul, apoi studentul de la Academia de Studii Economice din Bucureşti îşi lua uneltele de pescuit la spinare şi împreună cu câţiva amici intra pe canalele sălbatice ale deltei să-i descopere tainele. Apoi, toate concediile şi le-a petrecut aici, câte trei – şase săptămâni pe an.

Marea problemă era drumul până aici. „Era un tren din Bucureşti care pleca la 11.00 – 12.00 noaptea şi ajungea la Tulcea la 6 dimineaţa. De la Tulcea luam pasagerul până la Sulina care făcea câteva ore“, îşi amintea el într-un interviu acordat ziarului Adevărul.

Pe timpul facultăţii a fost ghid interpret pentru turiştii străini care veneau aici să pescuiască. Cunoştea bine limbile franceză şi engleză. „Erau din SUA, din Germania, Franţa, Belgia, Olanda. Dacă americanii veneau pentru pescuitul la somn şi şalău, englezii veneau pentru crap“, îşi amintea el.



Mai apoi, şi-a cunoscut iubita, pe Mihaela, pe care, evident, a dus-o în Delta Dunării. „I-a plăcut atât de mult încât am decis să luăm o fostă casă pescărească să fie numai a noastră“, rememorează Cornel Găină. Era anul 1985. Cum ea era vandalizată peste an. „Atunci am decis să facem o pensiune şi să putem angaja un om de încredere, care să aibă grijă de ambele“. Şi aşa s-a ridicat în 1994 o pensiune cu opt camere, numită „Cormoran“.





Costurile au fost foarte mari. După ce a înălţat terenul pentru a nu fi inundat, a adus curent electric, investiţie care l-a costat 65.000 de dolari, iar alţi 55.000 de dolari pentru ridicarea pensiunii. În 1999 au construit un hotel, cu 36 de camere şi apoi 15 vile de vacanţă, tradiţionale. Preţurile de cazare variază între 60 şi 215 lei.

Acum, complexul turistic din Uzlina este unul dintre cele mai cunoscute în ţară şi peste hotare.