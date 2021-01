Premiera pe care alpinistul Horia Colibăşanu speră să o reuşească în Himalaya, în pofida pandemiei

stopat ascensiunea tocmai pandemia de coronavirus. Horia Colibăşanu se pregăteşte să cucerească Munţii Himalaya în pandemie. Alpinistul timişorean a rămas dator cu o premieră, deschiderea unei rute noi pe creasta nord-vestică a vârfului Daulaghiri – aflat la o altitudine de 8.167 de metri - fără oxigen suplimentar şi şerpaşi. Acum doi ani vremea nu a ţinut cu el, iar în 2020 i-a

“Anul trecut, nici măcar nu am ajuns în tabăra de bază. Am reuşit să facem o aclimatizare până la 6.000 de metri, iar apoi guvernul nepalez a închis ascensiunile din cauza coronavirusului, s-au închis văile, am fost duşi spre Kathamdnu şi de acolo am avut un zbor de repatriere spre Europa. Acum doi ani, când am încercat cu adevărat ruta, am ajuns până la 6.400 de metri, am reuşit să echipăm două tabere, să parcurgem partea mai tehnică a muntelui, urmând apoi partea de altitudine până la 8.167 de metri. Atunci a început să bată vântul foarte tare, n-am avut vreme bună, s-a terminat şi sezonul şi a trebuit să plecăm acasă”, a povestiti Horia Colibăşanu.



Medicul stomatolog speră să plece vaccinat





Anul acesta, în pofida pandemiei, veştile sunt bune din Nepal. Autorităţile de acolo au deschis sezonul de cărăţare, iar în luna martie, Horia Colibăşanu speră să ajungă pe Himalaya vaccinat împotriva virusului SARS-cov-2.

“În Nepal se poate merge, încă din sezonul de toamnă au fost expediţii. Sunt nişte reguli de carantinare şi de izolare, dar eu sper să fie mai puţin aspre, mai ales că peste trei luni, când voi pleca, să fiu şi vaccinat împotriva SARS Cov-2. Zic că am şanse mari să prind vaccinul, pentru că sunt medic, aşadar aştept să intru în primul val. Oricum, acolo nu este foarte multă lume, tabăra de bază este foarte izolată. Din punctul acesta de vedere nu ar fi o problemă, dar trecem câteva graniţe, mergem cu avionul, sunt câteva zone în care putem să fim expuşi”, a spus medicul stomatolog.

Antrenamente de peste zece ore, importante pentru un optimiar

Horia Colibăşanu trage tare la antrenamente. Când nu este pe undeva la munte, atunci are o activitate intensă la Timişoara.





“Dacă sunt în oraş, merg la stadion, fac scări, alerg, fac ture cu bicicleta, merg la sală, fac orice se poate. În weekend pot să merg pe munte, cel mai aproape pe Ţarcu, dar am fost câteva zile şi în Retezat şi pe Făgăraş. Încerc să merg pe schiuri, pe picioare, să mă caţăr...Orice mişcare e bună, dar cele mai importante sunt antrenamentele de peste zece ore, anduranţa este foarte importantă în atingerea unui vârf de peste 8.000 de metri”, a mai declarat Horia Colibăşanu.

Planul lui Horia Colibăşanu este ca în 24 martie să fie cu bagajele pregătite pentru zborul spre Kathmandu-capitala Nepalului. Apoi, pas cu pas, urmează escaladarea muntelui Himalaya, cu speranţa că anul acesta va reşi să ajungă pe vârful Daulaghiri.