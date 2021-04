Vila grădinarilor imperiali, pe cale să înflorească din nou. Într-un an, Casa Mühle ar trebui să arate ca odinioară FOTO

GALERIE FOTO În urmă cu câţiva ani, pe gardul care înconjuară Casa Mühle, de pe bulevardul Mihai Viteazul, a apărut o misterioasă lucrare de artă, un desen însoţit de mesajul: “Sper din toţi sufletul că nu aţi uitat de mine, dragilor! Vreau să înfloresc la loc!”. Înainte, societatea civilă a organizat mai multe acţiuni de protest în faţa vilei cerând să fie oprită degradarea acesteia. A fost nevoie de o decizie a instanţei, care a obligat proprietarii să aducă imobilul la starea iniţială. Acoperişul a fost realizat în proporţie de aproximativ 95% şi se lucrează la reabilitarea faţadei clădirii.

“Nu o să mă leg de proprietarul imobilului, pentru că este o hotărâre de instanţă de judecată, important ceea ce se face de acum în colo şi ce putem face. Este eliberată o autorizaţie de construcţie prin care proprietarul trebuie să aducă imobilul la imaginea pe care a avut-o o dată, la starea iniţială. Am constata că acoperişul este într-o proporţie de peste 95 la sută finalizat, se lucrează la faţade, la subsoluri trebuie consolidat, dar ceea ce este important, nu am constat nici în interior modificări al imobilului”, a declarat viceprimarul Cosmin Tabără.

Viceprimarul a vizitat pentru a doua oară Casa Mühle de când este în funcţie, de aproape patru luni. Acesta regretă că imobilul construit între anii 1866-1868, nu se regăseşte în proprietatea oraşului.

“M-a impresionat inclusiv alunul turcesc din curtea acelui imobil, a fost plantat imediat după terminarea construcţiei. Păcat că lipsesc grădinile de trandafiri. Dacă ar fi după mine, să pot decide singur, aş face orice pentru aducerea acestui imobil în proprietarea oraşului. Mi-ar plăcea să fie acolo o casă memorială, sigur că bugetul este cel limitativ, dar nu ar fi rău să începem în viitor o negociere cu actualii proprietari, să redobândim acea clădire”, a mai spus Cosmin Tabără.

În iarna anului 2013, societatea civilă, mai multe asociaţii şi numeroşi timişoreni au aprins lumânări în faţa Casei Muhle, în semn de protest faţă de lăsatea în paragină. Au urmat câţiva ani de luptă cu proprietarii.

„Apărarea acestei case a început în anul 2013, societatea civilă a ripostat la acel moment pentru că proprietarii au încercat să dea jos acoperişul din dorinţa de a lăsa clădirea să se autodistrugă. Noi am preluat dorinţa timişorenilor şi am dus-o mai departe, am făcut toate demersurile pentru a apăra această clădire. A existat şi o plângere penală, după aceea am solitat intervenţia Primăriei, care, după cum ştiţi, a câştigat acest proces. Au fost câţiva ani în care s-a tergiversat punerea în execuţie a sentinţei judecătoreşti definitive şi irevocabile. Aşadar, am reuşit să forţăm proprietarii să readucă această casă dragă timişorenilor la starea iniţială. Suntem bucuroşi că această clădire începe să arate acum bine şi nu ne mai face de râs, ţinând cont de istoricul acestei clădiri. Noi încă solicităm ca această clădire să fie expropiată pentru că Timişoara are nevoie de un muzeu al rozelor şi o casă memorială Mühle”, a spus Ilie Sârbu, fostul preşedinte al Asociaţiei Salvaţi Patrimoniul Timişoarei.

Wilhem Mühle este cel care a transformat Timişoara în oraşul trandafirilor. El s-a ocupat de amenajarea noilor parcuri din oraş.

În 1891, Timişoara a găzduit Expoziţia Agricolă, la care invitat special a fost împăratul Franz Josef, care a fost atât de impresionat de amenajare florară încât i-a propus lui Mühle să devină florarul Curţii Imperiale. Fiul său, Árpád Mühle a dus mai departe dinastia grădinarilor şi început să fie cunoscut şi pe plan internaţional datorită soiurilor de trandafiri pe care le-a creat la Timişoara. Árpád Mühle realizat planul Parcului Rozelor din Timişoara, care a fost prezentat în 13 mai 1929.











