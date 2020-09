FOTO Maşina legendară a mişcării hippie şi colecţionarii români. „Stârneşte zâmbete peste tot”

GALERIE FOTO



VW Transporter 2 este unul din cele mai căutate vehicule istorice din lume, fiind botezat “Hippie van”, pentru senzaţia de libertate pe care o dă călătorilor. Creatorul microbusului a fost olandezul Ben Pon, iar primul exemplar a ieşit de pe poarta fabricii din Wolfburg în 8 martie 1950.

După “Broască”, Transporter Type 2 a fost cel mai de succes vehicul al celor de la VW, fiind vândute peste 13 milioane de bucăţi.



A fost maşina ideală a globetrotterilor, ţinând cont de repoartul între preţ şi calitate. Era un partener de drum de încredere şi confortabil.

În cele şapte generaţii, au existat numeroase variante de caroserie a Transporterului, de la cele cu nouă locuri, la camionetă sau varianta pick-up, până la microbusul cu modul camping de locuit.



Astăzi, colecţionarii din ţări avansate sunt în stare să dea mici averi pentru un “Hippie van” perfect pus la punct. În Australia, s-a vândut un astfel de model şi cu 200.000 de dolari.

Medicul timişorean Ioan Dumitra este fericitul posesor a două microbusuri VW Transporter 2: un model caravană şi unul pick-up.



“Pasiunea pentru această maşină a început în 2008, când eram încă student la Medicină. La finalul facultăţii voiam să plecăm într-o călătorie de un an, prin lume. Am cumpărat un VW Transporter fabricat în 1973, l-am recondiţionat în speranţa că o să plecăm, dar nu am reuşit din cauza crizei economice. Am rămas cu maşina. Maşina a costat 600 de euro. Am vândut o biciclet bună să o pot lua. Am mai băgat nişte bănuţi în ea. Am pus un motor mai mare şi am început să merg cu ea. Cea mai lungă plimbare a fost de o lună şi ceva, în Portugalia”, a povestit Ioan Dumitra.