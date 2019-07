FOTO Legendara trupă americană Ministry a concertat la Woodstock-ul bănăţean. Rock la Mureş 2019 adunat aproximativ 10.000 de persoane

GALERIE FOTO



Ca şi în anii trecuţi, spre deosebire de multe alte manifestări de acest gen, unul din atu-urile evenimentului desfăşurat în Periam – Port este acela că graţie peisajului deosebit de la faţa locului, a creat o atmosferă „de familie“. Ca şi în anii trecuţi, spre deosebire de multe alte manifestări de acest gen, unul din atu-urile evenimentului desfăşurat în Periam – Port este acela că graţie peisajului deosebit de la faţa locului, a creat o atmosferă „de familie“.

Formaţia sârbească Drink Or Die a început „ostilităţile“ vineri, la scena principală a evenimentului, piesele interpretate de trupa din Zrenjanin creând o încălzire cât se poate de potrivită pentru public. Mai apoi Luna Amară, Dirty Shirt, Siberian Meat Grinder şi Altar au repurtat succesul scontat, dar adevărata atracţie a primei seri a fost concertul în premieră în România al trupei americane Ministry.

Pionierii genului „industrial“ consuşi de celebrul muzician Al Jourgensen s-au ridicat la înălţimea aşteptărilor, spectacolul lor fiind urmărit cu sufletul la gură de către fanii trupei. Membrii trupei s-au declarat vrăjiţi de frumuseţea locaţiei aflate pe malul Mureşului, iar tobarul Derek S . Abrams le-a mulţumit organizatorilor pentru primirea de care au avut parte în cadrul festivalului Rock la Mureş într-o postare realizată pe contul de Facebook al acestuia.

În prima zi a festivalului la Front Stage au evoluat printre alţii Oneninghtstand, Dragoş Moldovan, Kazah şi Katara, iar pe scena dedicată muzicii electronice sound-urile s-au succedat non – stop pe perioada întregului weekend, spre bucuria celor pasionaţi de petreceri cu beat-uri moderne.

În cea de-a doua zi a festivalului, capul de afiş a fost recitalul trupei americane The Casualties (aflaţi tot în premieră în ţara noastră), punk-ul etalat de aceştia fiind savurat la cote maxime de cei aflaţi în faţa scenei. Tot pe scena principală au mai evoluat Ska-nk, Paddy and the Rats, Rhemorha, Dead Idle şi Frontierer.





La scena principală după concerte distracţia a continuat cu muzica „etalată“ de germanul DJ Martin Sprissler, iar la Front Stage, după concerte a fost prezent Zoleevee. La Front Stage, sâmbătă au evoluat Carousel, DDZ, Underwaves, Left Hand Path, Pandora şi Dilluvian Collapse.

„Ne bucurăm că vremea a ţinut cu noi şi în ciuda previziunilor meteo pentru ziua de sâmbătă, am avut parte de condiţii optime de desfăşurare a evenimentului. Ediţia din acest an a festivalului Rock la Mureş a avut parte de aproximativ 10.000 de spectatori şi ţinem să le mulţumim tuturor celor prezenţi pentru atmosfera creată”, au declarat organizatorii evenimentului Rock la Mureş.



