FOTO A crescut consumul de bere artizanală în România. Festival dedicat berilor produse în microberării, la Timişoara

Românii au început să aibe pretenţii la bere şi să descopere berile „hand-made”, realizate în microberării, după reţe inedite. Nu avem o tradiţie în beri artizanale, dar în ultimii ani au început să apară, din ce în ce mai mulţi, şi micii producători. Ca atare şi festivalurile.



Modelul microberăriilor, care produc sortimente de bere artizanală în cantităţi mici, sute de litri în loc de sute sau mii de hectolitri lunar. În timp ce americanii au peste 3.000 de astfel de berării, iar britanicii – în jur de 1.500, în România sunt cel mult 25, multe asociate unor pub-uri şi restaurante.

Cel mai cunoscut festival de beri artizanale este cel de la Bucureşti, care anul acesta ajunge la a treia ediţie.





Capitala banatului nu se lasă mai prejos şi debutează cu primul său festival Timişoara Craft Beer Festival. În acest week-end, în Parcul Rozelor, 19 producători de bere artizanală şi doi de cidru, dau de băut.

Evenimentul a fost conceput de Bibliotheka şi Bereta TM – aceştia din urmă cunoscuţi şi apeciaţi producători de bere artizanală din Timişoara. Una din berile lor a fost declarată de site-ul www.ratebeer.com (un site internaţional unde se dau note berilor) cea mai bună bere din România în 2016.





A crescut consumul de bere artizanală în România. „Până nu de mult am scos berile la Ground Zero din Bucureşti. Între timp ne-am făcut fabrica noastră, este între Dumbrăviţa şi Giarmata. De la 1 iunie am primit autorizaţia, am început să facem bere şi chiar acum la festival am lansat primele loturi făcute aici, local. Am scos beri proapete, aromate, mai uşor de băut, mai de vară. Pe viitor o să facem mai multe”, a declarat Adrian Burtă, de la Bereta TM.

La festivalul de la Timişoara au venit majoritatea producătorilor de bere artizanală, dar nu au fost chiar toţi.

“Nu au venit toţi. Au fost câţiva care nu au venit pentru că au fost pe la alte festivaluri şi au rămas fără bere. Făcând şi distribuţie pentru alte firme, am văzut că anul acesta s-a întâmplat un fenomen interesant, berarii au rămas fără bere. A crescut consumul de bere artizanală în România. A fost mişto festivalul de la Timişoara. Noi am vândut undeva la şase butoaie de 30 de litri pe zi. Alţii au vândut şi mai bine, alţii mai slab. Nu a fost vânzare slabă. Dar eşti şi limitat fizic, nu prea ai cum să vinzi mai mult. Ai putea dacă ai avea mai mulţi vânzători, mai multe dozatoare. La noi sunt cozi”, a mai spus Adrian Burtă.

Un mare succes au avut la Timişoara şi bucureştenii de al Hop Hooligans, care îşi produc berile în comuna Jilava.

„Nu prea avem o poveste, am început acum un an şi jumătate. Nu avem o poveste specială, nu avem probleme medicale, nu am făcut bani din poker, nu am câţtigat la Românii au talent. Am băut foarte multă bere bună şi am zis să facem şi noi bere bună. Noi suntem din Bucureşti, dar fabrica e în Jilava. Nu ne blocăm în nimic, facem orice bere. De la beri normale la infuzii de ceai, adăugări de alte fructe, cacao, absolut orice. Nu sunt reţetele noastre originale, la orice te-ai gândi s-a făcut deja. Facem şi noi ce ne-a plăcut mult. Cea mai vândută bere e Crow Control, e aromată, cu foarte mult hamei, 6 grade. Avem multe titluri”, a afirmat Cristian Dinu, unul dintre cei trei proprieatri de la Hop Hooligans.

Mici fabrici şi afaceri de familie

Ne-am oprit şi la standul celor de la Bere Nemţeana din Roman.

„E o afacere de familie. Suntem cîâiva oameni care lucrăm, cinci, şase angajaţi. Avem o bere fermanentată natural 20 de zile. Folosim două tipuri de malţ, două tipuri de hamei. Pot să spun că românii au început să aprecieze berile artizanale, regăsesc gustul de altădată. Nu e grăbită, nu e cu enzime şi altele”, a spus Cătălin Nuţu, reprezentantul microfabricii de la Roman.

Microberăria One Beer Later din Buzău a fost pusă pe picioare de François-Xavier D’Hollander, care a decis să lase Franţa pentru România.

“Am vrut să deschid o berărie încă de acum 20 de ani. Acum doi ani, de ziua mea, colegii şi prietenii din Buzău mi-au spus că eu o să deschid o berărie în România. Le-am zis că e o nebunie, că piaţa românească nu este pregătită pentru berea artizanală, că este foarte scumpă. Am început să cercetez şi aveau dreptate, berea artizanală prinsese în România. Două luni mai târziu, am demisionat din companie şi înc-o lună mai târziu am revenit cu toată familia în Buzău“, povesteşte François-Xavier, pentru Adevărul.



Doi producători de cidru

La festival sunt şi doi mici producători de cidru artizanal , Harvester Cider din Zimborul (judeţul Sălaj) şi Cidru Clarks din Lereşi (judeţul Argeş).

Scoţianul Alan Clark, care este de 16 ani în România. El a pus pe picioare, în comuna Lereşti, Argeş, Cidru Clarks. Este prima dată la Timişoara. „Îmi place foarte mult acest oraş. De mult timp am vrut să vin, dar niciodată nu am apucat. Eu locuiesc la Bucureşti”, a afirmat scoţianul. „În 2015 am început. Am fost chiar primul autorizat în România pe producţie de cidru. Cumpără mere de la localnici, pentru că noi avem o livadă mică. Nu e bere, nu e vin, dar cidrul e mai aproape de vin decât de bere. Se face must de mere, se fermentează exact ca mustul de struguri. E similar cu vin până la îmbuteliere. Noi punem un pic de suc de mere, are alcool între 5-7 la sută. Românii cumpără cidru. Aici nu mai avem sticle aproape deloc. Marea Britanie e cel mai mare producător de cidru”, a mai declarat Alan Clark.





Cei 19 producători de bere artizanală de la Timişoara Craft Beer Festival

La Timişoara Craft Beer Festival au răspuns prezent 1717 Bere Artizanală din Sibiu, Amistad Beer din Bucureşti, Bereta TM din Timişoara, Vere a la Cluj, Bere Cazino din Constanţa, Carol Beer din Piteşti, Clinica de Bere din Timişoara, Csíki Sör din Miercurea Ciuc, Deranj din Bucureşti, Ground Zero Beer din Bucureşti, Klausen Burger din Cluj, Berea Lăpuşna de la Ibăneşti (judeţul Mureş), Hop Hooligans de la Jilava (judeţul Ilfov), Bere Nemţeana din Roman (judeţul Neamţ), Neuron Mash din Cluj, One Beer Later din Buzău, Bere artizanala Sikaru din Bucureşti, Urban Brewery din Sibiu şi Zăganu din Bucureşti.

La eveniment nu lipsesc produsele de street food, de la burgeri, mâncare asiatică sau mexicană, la fructe de mare şi clătire.

În Parcul Rozelor au avut loc şi concerte. Au cântat pân ăacum Rapala, OCVCP, The Case,Karpov not Kasparov, Colin Klix, K-lu, Blazzaj, iar programul de astăzi, de la ora 14.00, cuprinde concerte cu Who Ratio, Angel, Calibro 45 şi Monokrom.