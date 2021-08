Fosta grădiniţă de elită a nomenclaturii comuniste din Timişoara a trecut testul timpului. De ce este încă o unitate de top FOTO

GALERIE FOTO Astăzi, în Timişoara există grădiniţe pentru toate gusturile şi buzunarele părinţilor. Fie că sunt de stat, fie private. De la cele cu predare în limba engleză, germană sau maghiară, până la grădiniţă cu sistem educaţional finlandez. Există însă una în oraş care a fost cândva la mare căutare, şi care nici acum nu este mai prejos. Grădiniţa nr.22 sau Grădiniţa „Paciurea”, cum mai e cunoscută (după numele străzii pe care se află), este celebră.

Deschisă în urmă cu mai bine de jumătate de secol, în 1 februarie 1969, era gândită ca o unitate de elită a învăţământului timişorean. Ca atare, aici veneau copiii nomenclaturii comuniste, ai celor din securitate, miliţie - grădiniţa se află, de altfel, la doi paşi de fostul sediu al Securităţii şi al Miliţiei,celor din aparatul Partidului Comunist sau copii de judecători.





În acelaşi timp, era gândită în aşa fel încât la această grădiniţă să îşi poată face practica elevele de la Liceul Pedagogic din oraş, aflat şi el în apropiere. Una dintre fostele eleve ale liceuluii este astăzi la conduerea Grădiniţei Paciurea.



„Am intrat pentru prima dată în această grădiniţă în 1978, când aveam 14 ani. Eram proaspăt elevă în Liceul Pedagogic din Timişoara, iar aceasta a fost grădiniţa de aplicaţie. Eu veneam din comuna Săcălaz, de acolo sunt de loc, şi când am venit prima dată şi am văzut aşa o grădiniţă mare, luminoasă şi frumoasă, cu copii mulţi şi veseli, primul meu gând a fost: cum să fac eu, cât de bine să învăţ, ca într-o bună zi să predau în această grădiniţă. Am terminat în 1982, iar apoi am fost repartizată la o grădinţă din Timişoara. Soarta a făcut să ajung aici după Revoluţie, în 1991. De la 1 aprilie 2007 am ajuns să conduc grădiniţa asta, care e mult mai mult decât un loc de muncă. E a doua mea casă”, a povestit Lidia Ivănescu.





Grădiniţa era râvnită şi pentru că aici ajungeau cele mai bune educatoare din oraş.



„Era un loc în care viitoarele educatoare veneau să înveţe meserie. Aici făceau practică. Aşa că întotdeauna personalul didactic era cu foarte mare atenţie selectat. Având educatoare foarte bune, sigur că era o grădiniţă râvnită. Pe lângă copiii celor din miliţie, securitate, din partid, avem şi suficienţi medici sau avocaţi care au făcut grădiniţa aici. Avem părinţi care spun că au venit să-şi aducă copilul, pentru că şi ei aici au făcut grădiniţa”, a mai spus Lidia Ivănescu.

În 1969, unitatea avea patru grupe de creşă şi opt de grădiniţă. Astăzi sunt zece grupe de grădiniţă şi doar una de creşă.





Prima grădiniţă cu bazin de înot din Timişoara



Pentru că era gândită să fie o grădiniţă de elită, ea nu ducea lipsă de nimic. A fost multă vreme singura grădiniţă cu bazin de înot din Timişoara. În 2014, primăria a mai amenajat încă unul, în cincinta Grădiniţei nr.26 din cartierul Circumvalaţiuni.









„Cei care s-au gândit la o grădiniţă de top au văzut-o cu tot ce e nevoie pentru copilul de vârstă preşcolară. Să ai posibilitatea să faci înot cu copiii la această vârstă, în grădiniţa în care ei merg, este un lucru deosebit. Bazinul e suficient de mare pentru vârsta lor. Cred că cea mai mare adâncime e undeva la 80 de centimetri. Doamna profesor care lucra în ultima perioadă cu ei îşi făcea grupele de 15 copii. Stăteau efectiv în apă 30-35 de minute. Dar veneau doar cei ai căror părinţi îşi exprimau acordul pentru a face aceste activităţi de înot”, a afirmat Lidia Ivănescu.







Din păcate, bazinul este acum gol deoarece, din cauza pandemiei de COVID-19, activitatea a fost întreruptă şi nimeni nu ştie când se va putea relua activitatea de înot.

Mâncarea se prepară în bucătăria proprie









Grădiniţa are o sală de sport spaţioasă, care este şi sală de spectacole, o curte foarte mare, cu mult spaţiu verde şi tot felul de jucării, dar şi propria bucătărie. „A fost gândită ca o grădiniţă-model. Este una dintre puţinele grădiniţe care au sala, sală de mese şi grupul sanitar pentru fiecare grupă în parte. Sunt zece unităţi din astea, fiindcă avem zece grupe. Este un mare avantaj şi faptul că avem bucătărie proprie. Aici se pregăteşte şi micul dejun şi cele două gustări şi prânzul. Şi sunt de calitate, credeţi-mă. Multe lucruri sunt refăcute. De exemplu, am refăcut total bucătăria, ea este adusă la standarde actuale. Grădiniţa e anvelopată. Aparatele de joacă din curte sunt de prin 2010”, a mai spus Lidia Ivănescu.







În ultimul an şcolar, Grădiniţa „Paciurea” avea în jur de 300 de copii. Pentru că este o grădiniţă de stat, personalul didactic este plătit din fondurile Ministerului Educaţiei, iar de remunerarea personalului nedidactic, utilităţi şi investiţii se ocupă Primăria Timişoara. Părinţii au de plătit strict mâncarea pentru copii. Tariful este de 12 lei pe zi, asta înseamnă mic dejun, gustare de fructe la ora 10.00, prânzul cu trei feluri şi gustarea de după amiază, înainte de plecare.

De la înfiinţare şi până acum, pe băncuţele grădiniţei au fost educaţi şi formaţi aproximativ 7.000 de copii şi au fost pregătiţi aproape 2.300 de elevi de la Liceul Pedagogic şi facultăţile de profil din oraş.