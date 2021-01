Fenomenul Bitcoin: Dacă în urmă cu 12 ani ai fi investit 1.000 de dolari, astăzi aveai 280 de milioane de dolari

În data de 3 ianuarie 2009 a fost minat primul block din reţeaua Bitcoin. În această lună, creaţia lui Satoshi Nakamoto a împlinit 12 ani de existenţă şi e mai puternică ca niciodată. În decembrie 2020, cea mai importantă monedă virtuală din lume a valorat aproximativ 30.000 de dolari per unitate, însă acest maxim istoric a fost deja depăşit la începutul acestui an. Mai exact, în 6 ianuarie, valoarea unui BTC a atins 35.690 de dolari. Calculele sunt simple… Dacă în urmă cu 12 ani ai fi investit 1.000 de dolari în Bitcoin (care valora între 0,14 şi 0,30 cenţi pe unitate), astăzi aveai 280 de milioane de dolari.

„12 ani de Bitcoin ne-a arătat cea mai spectaculoasă creştere din istorie a vreunui asset (n.red. - bun, activ, capital). Iniţial, Bitcoin nu a valorat nimic, a durat o perioadă în care lumea a înţeles ce înseamnă şi să înceapă să-l cumpere, să-l stocheze. La un moment dat, prin vara anului 2010, cineva şi-a comandat o pizza şi a propus să plătească cu 10.000 de Bitcoin. Aceasta a fost prima cumpărătură făcută cu o monedă digitală. La valoarea actuală, 10.000 de BTC înseamnă 3,4 miliarde de dolari. Am asistat cu toţii la evoluţia explozivă a preţului din ultimele săptămâni, în care Bitcoin a spart prag după prag, uimind şi intimidând foarte multă lume. Asta nu se întâmplă din senin, pentru că unii încearcă să se îmbogăţească prin speculă. Mai repede aş spune că lumea a înţeles ce înseamnă Bitcoin şi avantajele pe care le are în a păstra valoare în timp, mai ales în perioade istorice mai delicate”, a declarat Valentin Vâlcu, specialist şi investitor în criptomonede, creatorul unul blog pentru amatorii de cripto.



Explozia din 2020 are legătură şi cu criza mondială provocată de coronavirus. Bitcoin şi-a făcut treaba pentru care a fost conceput: aceea de a păstra valoare. „2020 a fost anul în care mari instituţii financiare şi fonduri de investiţii din întreaga lume s-au întrecut în a cumpăra Bitcoin şi crypto. Miliarde de dolari au intrat în crypto şi vor continua să intre, atât în Bitcoin, cât şi în proiectele inovatoare care au la bază tehnologia blockchain şi a transferului de valoare”, a explicat Valentin Vâlcu.

Bitcoin a fost scânteia care a pornit o revoluţie, care astăzi este reprezentată de industria crypto. Scepticii au strigat în permanenţă că Bitcoin este o fraudă, că nu merită atenţie, că va dispărea în neant aşa cum a şi apărut. A fost sau nu înţeles, a fost privit cu scepticism, dar şi cu entuziasm. Pe unii i-a sărăcit, pe alţii i-a îmbogăţit.

„Oportuniştii nu au stat prea mult pe gânduri, l-au cules şi l-au păstrat cu grijă, cu speranţa că poate odată va valora mai mult decât în ziua în care l-au cumpărat. Entuziaştii, vizionarii, inginerii, programatorii şi oamenii de ştiinţă l-au întors pe toate părţile, au încercat să îl înţeleagă şi să îi ducă ideea mai departe”, a mai spus Valentin Vâlcu.

Bitcoin a fost programat pentru existenţa a 21 de milioane de unităţi. Deşi au fost minate deja peste 18 milioane de monede virtuale, limita nu se va atinge foarte curând. Obţinerea de Bitcoin se va face din ce în ce mai lent, urmând ca unitatea cu numărul 21.000.000 să fie minată în jurul anului 2100.

„Din totalul de aproximativ 18 milioane de Bitcoin, mai sunt de minat sub trei milioane de monede. Dar în aceşti 12 ani, foarte mulţi Bitcoin s-au pierdut. Se estimează că peste 5 milioane sunt pierduţi pentru totdeauna. Din neglijenţă, din nepăsare, din furt sau pur şi simplu pentru că oamenii şi-au pierdut frazele de recuperare ale walet-urilor (n.red. protecţia portofelelor virtuale se face prin succesiuni de cuvinte aleatorii numite "fraze de recuperare", care daca sunt pierdute, fac imposibilă recuperarea banilor din adresa respectivă)”, a mai spus Valentin Vâlcu.

Valoarea Bitcoin este dată de raritate - cantitatea finită, imposibilitatea de a fi copiat - ci doar mutat, uşurinţa cu care poate fi păstrat şi transportat, şi nu în ultimul rând de încrederea oamenilor în tehnologie. Fluctuaţia preţului este dată de tranzacţii: cu cât sunt mai mulţi cumpărători, cu atât preţul creşte, şi invers, dacă sunt mai mulţi vânzători valoarea scade.

„Valoarea este dată de încrederea oamenilor în mecanismul de funcţionare a Bitcoinului. Este infailibil. Nu poate fi spart sau hăcuit. Creşterea assetului este dată de cerere. Când vedem creştere de preţ, înseamnă că mai mulţi oameni cumpără decât vând. Sunt mulţi oameni care s-au îmbogăţit pentru că au avut şansa de a se întâlni cu această tehnologie din timp, au pus câţiva bani acolo şi într-un timp relativ scurt a devenit o avere”, a afirmat Valentin Vâlcu.

Acum, când un Bitcoin valorează peste 30.000 de dolari, mulţi se întreabă dacă mai are sens să cumpere. Specialiştii spun că preţul acestei monede va atinge într-un timp relativ scurt 100.000 de dolari, iar pe viitor o unitate ar putea valora chiar jumătate de milion de dolari.

Zilele trecute, gigantul bancar de investiţii JP Morgan a declarat că preţul actual al Bitcoinului este sub valoarea reală, care ar trebuie să fie de 146.000 de dolari.

„Creşterea din ultima perioadă la care am asistat cu toţii se datorează şi faptului că 2020 a fost un an extrem de dificil şi se prefigurează o criză economică de mare amploare. Probabil cea mai mare pe care am văzut-o în istoria modernă, chiar mai mare decât cea din 1930. Acest lucru ar putea să amplifice creşterea în preţ a Bitcoinului. În 2020, preţul a crescut de aproape zece ori mai ales datorită faptului că în joc au început să intre instituţii financiare mari, care au început să investească masiv în Bitcoin, înţelegând tehnologia din spate. Trăim într-o lume în care aproape toate lucrurile sunt digitale, inclusiv valoarea. Aceste mari fonduri au rapoarte trimestriale în care arată câţi Bitcoin au reuşit să cumpere. Pe ei nu-i interesează preţul, îi interesează să cumpere! Ştiu că la preţul actual Bitcoin este încă ieftin. Vor fi în existenţă doar 21 de milioane, dintre care sunt pierduţi peste cinci milioane. Altfel spus, sunt mai puţini Bitcoini decât milionari pe planetă. Lumea va dori să deţină cel puţin un Bitcoin sau o anumită cantitate de Satoshi, care este subunitatea lui Bitcoin”, adaugă Valentin Vâlcu.