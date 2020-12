Cum a arătat cea mai sângeroasă zi din decembrie '89 la Timişoara: 63 de morţi şi 253 de răniţi. A fost stare de război în şapte spitale

Până în 22 decembrie 1989, ora 13.00 (până la fuga lui Ceauşescu), 72 de persoane au decedat şi 253 au fost rănite. Însă cea mai sângeroasă zi a represiunii a fost 17 decembrie, după ce Nicolae Ceauşescu a convocat Comitetul Politic al CC al PCR, unde a cerut înăbuşirea manifestaţiilor, inclusiv prin deschiderea focului.

Main târziu, a urmat celebra teleconferinţă a lui Ceauşescu în care secretarul CC al PCR, cu probleme speciale, Ion Coman, a spus: „A început să se tragă deja. Coman vă raportează...Raportez încă o dată, am ordonat să se tragă foc. Terminat”. Rezultatul acelei zile: 63 de morţi şi 253 de răniţi.

Activitatea în unităţile sanitare din Timişoara în perioada revoluţiei era una deosebită. Un număr mare de victime sosite într-un interval scurt de timp a pus sistemul medical în dificultate. Cei mai mulţi medici nu văzuseră niciodată răni provocate de arme de foc.

Dintre persoanele decedate, 60 prezentau un orificiu de intrare a glonţului, şapte aveau mai multe orificii, ceilalţi având alte cauze ale decesului (o persoană a fost călcată de un TAB).

La represiune au participat trupe ale Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului de Interne şi ale Securităţii.

Spitalul Judeţean era condus în acea perioadă de medicul Ovidiu Golea, cel care a coordonat şi activitatea Servicului de Urgenţe. Coordonatorul serviciului de Salvare era Ioan Ometa. Ce a fost la Urgenţe va descrie în instanţă Ilie Prodana, pacient al spitalului în perioada respectivă.

„La intrare e o sală mai mare, acolo a fost dezastru. Adică erau unul lângă altul împuşcaţi, ca trestiile puşi. Acolo numai aşa foarte greu se mergea printre ei, acolo am văzut aspecte de groaza lumii”.

Despre ce a văzut la Urgenţe va povesti şi Cornel Ionescu, ajuns acolo cu o rană la picior.

„M-au dat jos din pat, m-au întins pe ciment acolo. După aceea, au venit alţii lângă mine, pansaţi. Ne-au întins pe ciment. Care au fost mai grav i-au pus în pat...Nu s-a ţinut cont că sunt femei, că sunt bărbaţi...Doamne fereşte! Era haos!”.

În acest timp, cel mai mare spital din vestul ţării era înconjurat de cordoane de miliţie şi securitate, iar aparţinătorii nu se puteau apropia.



În noaptea de 18 decembrie, 43 de cadavre aveau să fie luate din Spitalul Judeţean din Timişoara şi transportate la Crematoriul Cenuşa din Bucureşti, pentru a fi incinerate, din dorinţa de a şterge urmele.

Căpitanul de miliţie Cornel Dorneanu a povestit: „Am fost atacat de două persoane şi lovit cu răngi de fier. În cădere, am observat, din cei şase sau şapte ofiţeri care se aflau acolo, era fiecare din ei atacat. În momentul acela am ţipat cât am putut să ne retragem, pentru că eram în mare pericol. Am parcurs distanţa de 70 de metri sub o ploaie de pietre”.