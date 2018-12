Bani puţini pentru Timişoara Capitala Culturii Europene. Ministerul Culturii nu şi-a asumat finanţarea pentru eveniment, în 2018 a acordat doar 85 de mii de lei

Mai mult, Neumann spune că până acum Ministerul Culturii nu şi-a asumat printr-un act normativ finanţarea pentru Timişoara Capitala Culturii Europene.



”Din păcate, anul acesta, Primăria Timişoara a avut probleme financiare la nivel local, nu vreau să blamez pe nimeni pentru că am primit asigurări de la domnul primar că se va rezolva situaţia. Din şapte milioane de lei ne-au fost viraţi 2,1 milioane şi domnul primar încearcă să ne acopere şi datoriile pe care le avem, dar nu până la limita de şapte milioane, ci doar ce mai avem de achitat în acest an. Apoi, în cazul Ministerului Culturii, am câştigat un proiect în cadrul Centenarului, de 850 de mii de lei, şi am primit deocamdată 85 de mii de lei. Practic, la ce mă aştept să se îmbunătăţească de la anul, sunt câteva aspecte: să depăşim criza financiară la nivel local, prin care trece Primăria Tmişoara şi să existe o finanţare predictibilă şi reală. În al doilea rând, cu Consiliul Judeţean să depunem proiecte ca şi anul acesta, suma a fost mai mică şi a fost onorată. În cadrul Ministerului Culturii să ajungem la semnarea unui acord, iar Ministerul să emită un act normativ, o ordonaţă de urgenţă, prin care să îşi asume o contribuţie financiară concretă până în 2021, pentru că asta nu s-a întâmplat deocamdată. Când spun cotribuţie finaciară concretă, această să fie dedicată programului Timişoara Capitala Culturii Europene. Vom încerca să atragem şi fonduri din sectorul privat şi am aplicat la câteva proiecte europene, câteva sunt deja câştigate şi aşteptăm rezultate la celelate. Dar contribuţia din sectorul public este esenţială şi este asumată”, a declarat Neumann.

Directorul executiv al Asociaţiei TM2021 a vorbit şi despre programul evenimentelor din 2019, care se îmbogăţeşte cu manifestări noi, pe lângă cele de succes din 2018, care vor fi continuate.

“În 2019 avem un program cultural ce a fost dezvoltat cu operatorii culturali, oamenii de cultură şi artiştii din Timişoara, în conformitate cu cele cuprinse în dosarul de candidatură. Practic, toate proiectele enunţate în dosar au fost atinse în programarea pentru 2019. Vom continua câteva proiecte mari, pe care le-am început în 2018, şi anume Festivalul Luminii, care se va numi Festivalului Lumina Unirii, pentru că se va desfăşura în Piaţa Unirii, apoi vom avea Memoriile Cetăţii, un proiect care a fost de succes în 2018, s-a desfăşurat în 10 cartiere ale Timişoarei, la anul va avea tema revoluţiei. Vom continua proiectul Bega, care va viza cartierele de pe malul râului Bega. Vor mai fi şi alte proiecte în spaţiul public. De exemplu, Patru spaţii publice, Teatrul ca rezistenţă, Pe urmele lui Bartok, Vizibil Invizibil, desfăşurat în regiunea transfrontalieră România-Serbia, vom avea proiectul Encounters, Cămine în Mişcare şi La Pas, MultipleXity şi împreună cu primăria vom mai duce şi mai departe câteva proiecte artistice concrete. Vom colabora, în cadrul aşa-ziselor Extensii, cu festivaluri cunoscute deja în Timişoara cum ar fi Festivalul de Chitară, JazzTm, Eufonia, CafeKultur şi altele care sunt deja încetăţenite în Timişoara”, a spus Neumann.

Organizatorii vor să ofere posibilitatea şi altor asociaţii şi oameni de cultură să vină cu idei care să fie cuprinse în programul de manifestări, până în 2021.

“Am deschis apelul la propuneri de proiecte către publicul larg, către operatorii culturali, către artiştii şi instituţiile de cultură care nu s-au regăsit în programul de până acum. Acest apel este deschis până în 14 ianuarie, după care proiectele primite vor fi evaluate, urmând ca ideile câştigătoare să fie incluse în programul cultural pentru anul 2019 şi anii următori, în proporţie de 30 la sută. Acordăm o pondere semnificativă acelor idei şi acelor instituţii care nu au apucat să colaboreze în constituirea dosarului de candidatură”, a declarat Simona Neumann, directorul executiv al Asociaţiei TM2021.