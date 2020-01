Ţinerea câinilor în lanţ, practica barbară încă permisă de lege în România: „Am umblat prin toată lumea şi n-am văzut nicăieri aşa ceva“

Ţinutul câinilor legaţi 24 de ore din 24, este o practică considerată barbară în lumea civilizată care n-a dispărut încă în România. În curţile oamenilor de la ţară pot fi văzuţi câini legaţi cu lanţuri scurte, o situaţie în care trăiesc până la sfârşitul vieţii.

Am stat de vorbă cu dresorul Sebastian Trenka, specializat în rezolvarea problemelor de comportament ale câinilor, despre acest obicei.

“Vreau să zic că nu am văzut această practică nicăieri pe unde am umblat. Şi am cam umblat peste tot, chiar până în America, cu câinii. Din punctul meu de vedere, este o prostie. Nu ştiu de unde vine, dar e vorba aia românească - animalul trebuie să stea afară, nu în casă. Dacă e câine, trebuie să fie în lanţ. Nu cred că există vreo logică în treaba asta. Partea bună este că începem să ne civilizăm. Printre clienţii mei, în ultimii zece ani eu nu am mai văzut aşa ceva. Doar la sate am observat că încă se practică”, a declarat Sebastian Trenka.



"Cu siguranţă câinele devine mai frustrat"

Câinele ţinut în lanţ va avea, cu timpul, probleme de comportament, dar şi probleme medicale.

“Nu e normal să pui un câine în lanţ. Gândiţi-vă pentru o clipă cum v-aţi simţi legaţi cu lanţ de un metru. Cu siguranţă câinele devine mai frustrat. Are ceva la 20 de centimetri, dar nu poate ajunge. E frustrant. Nu cred că dezvoltă agresivitatea, dar cu siguranţă o să fie plin de energie şi hăbăuc, o să alerge de colo-colo să-şi consume din energie. O altă problemă este una medicală. De fiecare dată când se smuceşte în lanţ este lovit în gât de zgardă sau direct de lanţ. Loviturile astea repetate pot să provoace o inflamaţie a gâtului. Foarte mulţi câini latră fără glas. Ei, este din cauza asta!”, a mai spus specialistul.

Soluţia este amenajarea unui ţarc

Specialistul propune oamenilor care nu pot ţine câinele în casă liber să-i construiască un ţarc.





“Atunci când nu putem să lăsăm câinele liber în curte sau nu-l putem ţine în casă, atunci să-i facem un ţarc în curte pentru perioada în care nu putem să-l supraveghem. Foarte mulţi probabil de aia îşi leagă câinele pentră că acesta sapă, roade, distruge. Mai uman ar fi să-I ţină în ţarc, dar să-l scoată de acolo de două ori pe zi, să-l mişte, să se ocupe de câine. Şi ţinutul în ţarc 24 din 24 de ore este la fel de inuman”, a mai declarat Sebastian Trenka.

Câine ţinut în lanţ FOTO Animalzoo.ro



În România nu este interzis să ţii câinele în lanţ

Legea 31 din 2008 pentru protecţia animalelor sancţionează limitarea libertăţii de mişcare pentru câini, aceasta fiind încadrată la “rele tratamente”, alături de neasigurarea hranei pentru animale şi neasigurarea asistenţei medicale.

Cu toate acestea, ţinerea câinilor în lanţ nu este considerată limitare a libertăţii de mişcare. “Legea privind protecţia şi bunăstarea animalelor spune, în cazul lanţurilor, că zgarda trebuie să fie confecţionată dintr-un material care să nu dăuneze sănătăţii animalelor. De asemenea, lanţul trebuie să fie confecţionat din zale metalice cu o lungime de minim doi metri. Lanţul trebuie ancorat la punct fix sau pe un cablu metalic şi prevăzut la extremităţi cu dispozitive de tip vârtej. Aşadar, nu este interzis să legi câinele în lanţ, dacă respecţi cerinţele din lege. Dacă trimit un inspector în control, acesta verifică aceste dispoziţii legale. Altceva nu poate face”, a spus Sorin Lifa, director adjunct la Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş (ANSVSA).

În trecut, în Ungaria se practica legarea câinilor în lanţ, însă de câţiva ani există o lege strictă care interzice această practică. Cei care nu respectă legea sunt amendaţi cu 150.000 de forinţi, aproximativ 2.000 de lei.

Zgarda şi lesa sunt impuse de lege

Pe de altă parte, trebuie spus că folosirea zgardei şi a lesei nu este egală cu ţinutul în lanţ. Plimbatul câinilor în lesă nu este doar normal, ci şi impus de lege, dar şi de necesitate: pe de o parte, câinele să nu-i deranjeze pe ceilalţi oameni de pe stradă, iar pe de altă parte chiar pentru siguranţa animalului, care ar putea fi victima unor accidente.