VIDEO Chef de pomină de „Ziua bărbatului“ într-o fostă şcoală din Gorj. Un petrecăreţ a făcut striptease pe scaun

La chef au participat mai mulţi bărbaţi, priintre aceştia fiind şi Vasile Andriţoiu, reprezentantul sătesc din Consiliul Local Băleşti. Cei prezenţi au mancat, au băut şi au dansat pe ritmuri de manele. La un moment dat, unul dintre petrecăreţi se urcă pe un scaun şi începe să danseze. Un alt prieten de pahar îl ia în braţe şi începe să se mişte pe ritmuri de manele. Bărbatul se întoarce şi se urcă din nou pe scaun. Acesta nu se opreşte aici şi începe să se dezbrace. Petrecăreţul îşi rupe chiar tricoul de pe el. Se pare că cel care a organizat petrecerea este reprezentantul sătesc din Consiliul Local Băleşti, care trebuia să se ocupe de şcoală.

„A plouat afară şi ne-am băgat înăuntru!“



Imaginile de cheful de pomină au fost publicate de site-ul gorjonline.ro. Jurnaliştii l-au contactat pe Vasile Andriţoiu, care a spus că se făcea gimnastică în sala de curs: „N-am făcut chef, am studiat! Dumneavoastră aţi venit vreodată să faceţi curăţenie pe la acea şcoală, fie ea şi abandonată? Eu am făcut, am întreţinut-o. Găinile nu trebuie să trăiască şi ele. Nu a fost chefuială, a fost o simplă sărbătoare, care a plouat afară şi ne-am băgat înăuntru. Ce vedeţi rău în asta. De ce tră’ să ştie domn’ primar? Domn’ primar tră’ să ştie toate treburile care sunt în comună, că doar nu-i…”.

Primar: „Este o faptă regretabilă“

Primarului localităţii Băleşti, Mădălin Ungureanu, a precizat că fapta este regratabilă: „Este o faptă regretabilă, chiar dacă şcoala de acolo estre dezafectată. Protagonistul acestei petreceri este şi delegatul sătesc din zona respectivă, adică reprezentantul populaţiei din Consiliul Local, a avut din partea mea cdiligenţă să se ocupe urmărirea cazarmamentului care în urmă cu o lună de zile era asigurat pentru constructorii reţelei de canalizare din zona respectivă. A trebuit să le asigure anumite condiţii: un pat, apă şi curent electric, pentru că acolo au fost cazaţi lucrătorii care au muncit la introducerea canalizării. Îmi doresc ca pe viitor să nu mai întâmple astfel de lucruri“.