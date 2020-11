Studentă la Medicină despre scandalul doctoriţei Adam: „Ştia toată lumea de problemele sale de sănătate“

Ioana Patricia Işfan, studentă în anul al V-lea, care a terminat ultimul an cu una dintre cele mai mari medii generale din universitate, susţine, într-o postare de pe pagina de Facebook, că studenţii au semnalat conducerii instituţiei de învăţământ superior derapajele cadrului universitar, dar nu s-a luat vreo măsură faţă de aceasta.

Unul dintre studenţii din anul I a filmat modul în care doctoriţa Mădălina Adam îşi susţine cursul online. Înregistrarea video a ajuns virală pe reţelele de socializare şi pe Youtube. Cadrul universitar îi învaţă pe studenţi modul în care trebuie să i se adresezem auzindu-se pe fundal cum îi jigneşte.

„Pentru că mi-am luat doctoratul la o vârstă foarte tânără şi cu mari eforturi vă pretind din acest moment celor două grupe, sau cel puţin celor care nu vor să se înjosească, să mă numiţi doamna doctor Mădălina Adam. Vreau să aud dacă s-a reţinut. Stai puţin ca ăştia sunt foarte proşti sau foarte răi”, spune medicul.

Mădălina Adam îi întreabă, apoi, pe studenţi dacă au înţeles şi îi pune să repete titulatura pe care le-a impus-o. Când o studentă o numeşte „doamna doctor Mădălina Adam”, profesoara îi spune că nu este bine şi îi cere să fie numită „doamna doctor Adam”. Incoerenţa cadrului universitar continuă şi în cazul altor studenţi.

S-au evitat deciziile radicale până acum

Ioana Patricia Işfan susţine că problemele au fost sesizate de studenţi şi că se ştia la nivel decizional de situaţia „doamnei doctor Mădălina Adam“, dar măsurile au întârziat.

„În ultimii ani, reprezentarea studenţească a căpătat o pondere mult mai importantă în procesul decizional şi am fost martoră, în cei 5 ani de Medicină de până acum, la schimbări care poate par greu de sesizat de cei din exteriorul facultăţii, dar nu şi de cei din interior. Nu zic că e totul perfect, dar e mai bine. Pentru că toată lumea are o părere despre acest subiect (deşi multora le lipsesc multe detalii contextuale), o să îmi permit şi eu să am o părere.

Am avut-o asistent de grupa pe doamna despre care vorbeşte acum o ţară întreagă timp de un an şi jumătate, şi la Biologie Celulară, şi la Histologie. Adică timp de un an şi jumătate am vazut-o săptămânal.

Am fost, probabil, printre cei mai norocoşi, cu care doamna Adam a reuşit să interacţioneze mai bine. Dar, chiar şi aşa, la derapaje mult mai mici decât ce aţi văzut cu toţii, studenţii au semnalat conducerii disciplinei neregulile.

Ştia toată lumea de problemele dumneaei de sănătate şi nu de puţine ori am făcut lucrările practice cu un alt cadru universitar, tocmai din cauza acestor probleme. S-a mers pe varianta “merge şi aşa”, s-au evitat deciziile radicale până acum, dar nu din cauza studenţilor (care au făcut tot ce era de făcut, în aşa fel încât să îşi poată păstra în continuare atenţia pe procesul de învăţare), ci din cauza celor care au putere de decizie.

Nu, nu e normal să fie nevoie de un scandal cu o asemenea amploare ca să se schimbe ceva. Dar nu e normal nici să dăm vina pe o întreagă comunitate academică, pe mii de studenţi, pentru că cineva, cândva (din păcate de prea multe ori), nu şi-a folosit puterea decizională în scopul pentru care o deţine: facilitarea procesului educaţional“, explică studenta.

Ioana Patricia Işfan a fost admisă la un program de studii la Universitatea Sorbona, în urma rezultatelor excepţionale obţinute în anii de studiu. Tânăra a absolvit Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu“ din Târgu Jiu.



Vă mai recomandăm să citiţi

Profesoară de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Capitală, înregistrată în timp ce îşi umileşte studenţii VIDEO

Voluntar pentru serul Pfizer-BioNTech: „E ca o mahmureală“. Ce vulnerabilităţi are vaccinul